Александр Глеб завоевал первый трофей в составе «Барселоны»

Капитан футбольной сборной Беларуси Александр Глеб стал обладателем Кубка Испании.

В решающем матче в Валенсии «Барса» разгромила «Атлетик» из Бильбао со счетом 4:1. Для белорусского полузащитника, который в финальном поединке вышел на замену на 84-й минуте, это первый трофей в составе каталонской дружины.

В этом сезоне «Барселона» имеет возможность отличиться еще дважды – стать чемпионом Испании и выиграть Лигу чемпионов. В национальном первенстве, до окончания которого осталось три тура, барселонцы имеют 86 очков и опережают идущего вторым мадридский «Реал» на 8 баллов. В финальном матче чемпионской Лиги 27 мая в Риме «Барселоне» предстоит встретиться с английским «Манчестером Юнайтед», который выиграл этот турнир год назад.

Отметим, что Александр Глеб может сыграть в решающей встрече главного еврокубкового турнира во второй раз. В 2006 году он вместе с товарищами по лондонскому «Арсеналу» проиграл той же «Барселоне» со счетом 1:2. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов наш соотечественник провел 7 игр, в испанском первенстве он сыграл в 16 встречах, а в Кубке Испании выходил на поле 8 раз.