Александр Глеб отличился

Капитан футбольной сборной Беларуси в первом матче плей-офф Лиги чемпионов забил первый в новом сезоне гол.

Команда белорусского полузащитника немецкий «Штутгарт» победила в гостях у румынской «Тимишоары» со счётом 2:0. На 30-й минуте встречи наш соотечественник на высокой скорости красиво обыграл несколько игроков хозяев поля и забил второй гол в этой встрече. А двумя минутами ранее его товарищ по команде Тимо Гербхарт четко реализовал пенальти. Александр Глеб, гол которого признается одним из самых эффектных из всех забитых 18 августа, провел на поле 61 минуту, после чего был заменен, сообщает корреспондент БЕЛТА.

18 августа в рамках плей-офф Лиги чемпионов состоялось ещё четыре поединка:

«Селтик» (Шотландия) – «Арсенал» (Англия) – 0:2;

«Шериф» (Молдова) – «Олимпиакос» (Греция) – 0:2;

«Копенгаген» (Дания) – «Апоэль» (Кипр) – 1:0;

«Спортинг» (Португалия) – «Фиорентина» (Италия) – 2:2.

Сегодня состоятся ещё пять матчей:

«Панатинаикос» (Греция) – «Атлетико» (Испания);

«Левски» (Болгария) – «Дебрецен» (Венгрия);

«Лион» (Франция) – «Андерлехт» (Бельгия);

«Зальцбург» (Австрия) – «Маккаби» (Израиль);

«Вентспилс» (Латвия) – «Цюрих» (Швейцария).