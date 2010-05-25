Александр Глеб не будет участвовать в спарринге национальной сборной

Пресс-конференция главного тренера сборной Беларуси Бернда Штанге прошла в Минске. Главный тренер рассказал о трех предстоящих товарищеских матчах нашей команды, которые будут сыграны в Австрии и в Минске на стадионе «Динамо». На предстоящей неделе сборную Беларуси ожидает ударная тренировочный игровой цикл в ходе которого подопечным Бернда Штанге сыграют три спарринг матча. 27 мая с командой Гандураса, 30 мая со сборной Южной Корее, 2 июня со Шведами. В двух первых поединках, которые пройдут в Австрии, белорусам буду противостоять финалисты предстоящего чемпионата. Шведов, которые в представлении не нуждаются будем принимать в Минске.

Бернд Штанге, гл. тренер национальной сборной Беларуси: И все, и вы и я сам, ожидаем с любопытством как наша сборная сыграет против двух участников чемпионата мира и против именитой команды Швеции. Мы пригласили для поездки в Австрию 21 игрока, очень трудно в этой фазе собрать команду всю вместе. Но мы горды тем, что нам удалось всех игроков, которых хотели и могли, собрать сегодня вместе. Были и отказы, они были обоснованы.

В общении с журналистами главный тренер не мог не затронуть волнующую всех болельщиков тему, о здоровье Александра Глеба и его значении для команды.

Бернд Штанге, гл. тренер национальной сборной Беларуси: По Глебу медицинские отделы Барселоны приняли решение, что операция должна проводиться именно сейчас. Во вторник у него вторая операция будет. Все, кто рассматривают это негативно, на мой взгляд не правы, потому что это единственный шанс для нас получить его в хорошей форме в игре в сентябре во Франции.

В Австрию белорусы отправились в понедельник утром, на последний день весны намечено возвращение в Минск.

Бернд Штанге, гл. тренер национальной сборной Беларуси: После игры с Южной Корей мы сразу вылетаем в Минск чартерными рейсом. А в понедельник-вторник тренируемся в Минске, чтобы сыграть со шведами. Я как тренер чувствую на себе большую ответственность, когда мы получаем такие команды как Аргентина, Швеция или Италия. Хочется, чтобы команды, возвращаясь домой, говорили, что в Минске было классно: прекрасное поле, замечательный стадион, зрители, гостиница. А если команда едет домой и говорит, что никого не было на стадионе, поле было плохое, как мы потом таких противников найдем, которые приедут в Минск?

Таким образом болельщики могут создать нужную атмосферу во время спарринга в Минске.