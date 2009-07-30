Александр Глеб из «Барселоны» вернулся в «Штутгарт»

Официальный сайт немецкого клуба сообщает, что сегодня белорусский полузащитник подписал арендный контракт сроком на 10 месяцев и будет выступать под 23-им номером.

После завершения сезона в испанской «Барселоне» 28-летний Александр Глеб должен был перейти в миланский «Интер», однако этого по различным причинам не произошло.

Белорусский футболист выступал в составе «Штутгарта» с 2000 по 2005 год, а затем перешел в лондонский «Арсенал». В 2008 году наш соотечественник заключил 4-летний контракт с «Барсой», но там не смог стать полноправным игроком основного состава. В минувшем чемпионате Испании Александр Глеб провел 19 матчей, выходя в основном на замену. В розыгрыше Кубка страны он сыграл в восьми играх, а в Лиге чемпионов выходил на поле семь раз. Все эти турниры «Барселона» выиграла.

Ранее, выступая в «Штугарте», Александр Глеб был одним из его лидеров, проведя за него 137 матчей и забив в них 13 мячей, сообщает БЕЛТА.