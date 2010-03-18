Александр Глеб и «Штутгарт» не смогут продолжить борьбу в футбольной Лиге чемпионов

В ответном матче 1/8 финала клуб из Германии крупно уступил испанской «Барселоне».

Дубль Леонеля Месси и точный удар Педро Родригеса сделали счёт 3:0 к 60-й минуте матча. А на флажке встречи молодое каталонское дарование Боян Кркич буквально сразу же после своего появления на поле точным ударом установил окончательный счёт – 4:0.

В первом матче соперники, напомним, разошлись миром 1:1. Так что дальше по лигочемпионскому пути идёт Барселона.

Пробился в восьмерку лучших клубов Старого Света и французский «Бордо». После минимальной победы над греческим «Олимпиакосом» в первом матче 1:0, в ответном домашнем поединке подопечные Лорана Блана снова оказались сильнее — 2:1.