Александр Глеб — чемпион Испании

Футболисты «Барселоны» досрочно, за два тура до окончания чемпионата Испании обеспечили себе золотые медали.Первое место досталось каталонскому клубу благодаря неудаче главного конкурента мадридского «Реала», который в 36-м туре проиграл в гостях «Вильярреалу» со счетом 2:3 и уже не сможет догнать «Барсу». Ее футболисты, уже в ранге чемпионов страны, также сыграли неудачно, уступив на выезде «Мальорке» 1:2. В этой встрече главный тренер новоиспеченных чемпионов Хосеп Гвардиола дал отдохнуть большой группе ведущих игроков, выпустив на поле резервистов. Белорусский полузащитник «Барселоны» Александр Глеб отыграл все 90 минут. После 36 игр у «Барселоны» 86 очков, а у «Реала» 78 зачетных баллов. В нынешнем чемпионате Испании наш соотечественник провел 17 матчей, в основном выходя на замену. Неделей ранее каталонский клуб стал обладателем Кубка Испании, а 27 мая в Риме ему предстоит решающий поединок в Лиге чемпионов против английского «Манчестера Юнайтед». В розыгрыше Кубка Испании Глеб сыграл 8 матчей, а в чемпионской Лиге выходил на поле 7 раз. Будущий соперник «Барсы» в минувший уик-энд также досрочно стал победителем английского первенства, причем третий раз подряд. «Манчестер Юнайтед» также является действующим победителем Лиги чемпионов, сообщает БЕЛТА.