Актовый зал Экономического университета превратился на время в спортзал

Полутысячный актовый зал Экономического университета переполнен, а на сцену под звуки эффектного музыкального сопровождения выходят красивые молодые люди спортивного телосложения. Всё это - неотъемлемые атрибуты очередного "Аэромакса".

С каждым годом это мероприятие приобретает всё большую популярность в среде студенческой молодёжи. Испытать себя большой физической нагрузкой (а это как минимум 20 минут непрерывного движения) в нынешнем марафоне решились 35 участников из десяти высших учебных заведений Беларуси. Многие из них сделали это впервые.

Программа марафона включала четыре раздела: латиноамериканский танец, аэродэнс, фанк и степ. После каждого из них, согласно полученных от судей оценок, количество участников сокращалось на треть. Изнурительную борьбу за попадание в финал "Аэромакса" выдержали пять девушек. Каждая из них была достойна победы, но в итоге лучшей стала дебютантка "Аэромакса" Светлана Петручик из Экономического университета. Второе место у Ольги Ивановой из Университета информатики и радиоэлектроники. Замкнула тройку призёров представительница Академии управления при Президенте Беларуси Татьяна Власенко.