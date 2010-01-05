А.Коваленко: «Минск-Арена» будет лучшей ареной в Европе

«Интерес к этому турниру всегда большой, можно только поблагодарить белорусскую Федерацию хоккея за приглашение российской команды», — впечатлениями о Рождественском турнире и о белорусской столице поделился игрок команды России, олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

Рождественский турнир называют неофициальным чемпионатом мира. На Ваш взгляд, уровень подготовки любительского хоккея и профессионального чем-нибудь отличается или между ними сегодня нет никаких отличий?

Этот турнир можно назвать чемпионатом мира среди ветеранов. Если рассматривать составы команд, в прошлом все были профессионалами — это не любительский турнир.

Чем вызван их интерес к этому турниру, и как Вы, как профессионал, оцениваете его подготовку?

Интерес к этому турниру всегда большой, можно только поблагодарить белорусскую Федерацию хоккея за приглашение российской команды на этот турнир. Уровень игры здесь достаточно высокий, и, я думаю, все команды готовились к этому турниру. У нас были тренировки и до Нового года и сразу же после — отношение к этому турниру очень серьёзное. Я здесь не первый год, претензий ни ко льду, ни к организации пока не возникает.

Наши команды — Беларусь и Россия — традиционно являются самыми сильными соперниками. В пяти предыдущих турнирах четыре раза наша команда выходила победителем и одна победа на счету Вашей команды. Как вы оцениваете шансы нашей команды в этом чемпионате?

В любом соревновании, когда мы не встречаемся друг с другом, мы всегда болеем «за наших», а за нас болеете вы. Я всё равно считаю вас «нашими», я не делю. Ну а там пусть победит сильнейший.

В плотном графике игр и тренировок у вас будет время познакомиться с достопримечательностями столицы?

Думаю, в этот раз — вряд ли. Четыре дня — четыре игры, к ним нужно готовиться, после игр отдыхать, восстанавливаться. Когда я был здесь в сентябре, руководство белорусской Федерации хоккея устроило экскурсию по городу. Естественно, в первую очередь мы посетили уникальное сооружение — «Минск-Арену». Я думаю, когда всё полностью заработает, она будет лучшей ареной в Европе: сумасшедшая инфраструктура, сумасшедшее количество строений. Что ещё меня поразило, что я впервые увидел вживую — это Линия Сталина. Я про неё когда-то слышал, и вот мне её показали воочию.

Спасибо, что нашли время придти к нам в студию, ответить на наши вопросы и удачи Вам.