Академическая гребля. Минспорта решило никого кроме Карстен на чемпионат мира не отправлять

В Новой Зеландии в Карапиро стартовал чемпионат мира по академической гребле, на котором нашу страну в единственном числе представляет двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная победительница мировых первенств Екатерина Карстен.

Из-за значительной отдаленности места проведения турнира от Беларуси и, как следствие, больших затрат на подготовку, транспортировку команды и всего инвентаря Минспорта приняло решение, кроме Карстен, больше никого на мировой форум не отправлять. Также руководство спортивной отрасли пришло к выводу, что шансов на завоевание медалей в олимпийских классах лодок у белорусских гребцов на сегодняшний день просто нет.

Сегодня Карстен уверенно выиграла предварительный заезд и прошла в полуфинал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».