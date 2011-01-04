А. Лукашенко открыл Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси стартовал в Минске. В этом году за Кубок борются восемь ледовых дружин.

Церемония открытия соревнований прошла во Дворце спорта. Участие в ней принял Александр Лукашенко. На ледовой арене сегодня играют команда Президента Беларуси и дружина Австрии.

В этом году как никогда возрос престиж турнира. Специалисты в единый голос отмечают, что если на первые турниры гости приезжали не столько поиграть, сколько отдохнуть, посмотреть город и страну, то сейчас сюда едут все более маститые и сильные игроки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Основной костяк команд — это молодые люди, рожденные в 70-х гг., которые нацелены на то, чтобы увезти Кубок турнира.

Во Дворце спорта прошла торжественная церемония открытия турнира. Зрителей своими выступлениями развлекали артисты. Бард Анатолий Глузский представил песню, посвященную хоккею. Телекомментатор Новицкий выступил в роли Деда Мороза, выехав на сцену на квадроцикле. А Снегурочкой была ведущая телеканала СТВ Нина Богданова.

Традиционно произнес свою речь Президент Александр Лукашенко. Глава государства говорил о самом турнире и о перспективе Беларуси как хоккейной державы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он уже завоевал признание и популярность, потому что символизирует преемственность профессионального и любительского спорта. Стал не только увлекательным зрелищем, но и хорошей школой мастерства для юных хоккеистов. А еще он лучше любой дипломатии сближает народы, укрепляет дружеские связи между людьми разных государств.

Дорогие друзья! С рождественского турнира в нашей стране начинается спортивный год. Пожелаем же этому году успешного старта и ярких побед. Пусть нынешний праздник хоккея принесет нам много памятных сюрпризов и надолго запомнится виртуозностью игры и красотой заброшенных шайб.

Дорогие друзья! То, что будет происходить в течение этой недели на этом клочке льда, — это пример тому, каким путем должна искать молодежь и не только молодежь свое здоровье. Мы немало делаем для того, чтобы наши люди были здоровы. И мы немало еще сделаем для того, чтобы Беларусь являла пример всем в мире, как надо жить, как надо играть в хоккей, в футбол и как надо побеждать.

На этом турнире болельщики увидят блистательных в прошлом хоккеистов. Например, это двукратные олимпийские чемпионы Владимир Лученко и Александр Якушев. Золото в свое время брали Андрей Коваленко, Владимир Малахов. Будет также играть один из лучших российских хоккеистов 80-х и 90-х гг. Валерий Каменский. Выйдет на лед и Дмитрий Христич, лучший хоккеист Украины. В составе немецкой команды в рождественском турнире сыграет самый возрастной его участник — 79-летний Эдуард Пшайд.

Хоккеисты белорусской сборной:

Уникальный турнир. Это настоящий праздник хоккея для любителей хоккея, для всех зрителей. Люди приезжают сюда в том числе и для того, чтобы побеждать. Опять же, это и пропаганда здорового образа жизни.

Лучшего стимула нет для нас, как наши зрители. Это один из немаловажных стимулов для хорошей игры нашей команды.

Финальный поединок и матч за третье место этого VII рождественского международного турнира на приз Президента Республики Беларусь состоятся 7 января в «Минск-Арене», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».