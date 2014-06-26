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93-летний дед Робина Ван Перси «повторил» легендарный гол, забитый внуком на ЧМ-2014 по футболу

26 июня 2014 10:14
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ЧМ-2014 по футболу. 93-летний дедушка капитана сборной Нидерландов Робина ван Перси поддержал глобальный флешмоб, который нехотя запустил его внук. О чем речь?

13 июня сборная Нидерландов разгромила действующих чемпионов мира – команду Испании в матче группового этапа со счетом 5:1.

В конце 2-го тайма Робин в полете забил головой гол (см. видео). «Ласточка» голландца так впечатлила футбольных болельщиков, что они до сих пор не могут успокоиться.

Сначала распространяли в сети мемы. Смотрите здесь!

Затем делали татуировки а-ля «Ван Перси летит». Смотрите здесь!

Сейчас - троллят.

Пользователи сети фотографируются в позе, имитирующей полет Ван Перси. Сделал такой снимок и дедушка знаменитого футболиста - Перси вим Рас. Он лежит на коврике вниз головой, широко раскинув руки в разные стороны. По его словам, принять такую позу помогло гимнастическое прошлое.

Перси вим Рас, дедушка Робина ван Перси:
Я раньше занимался гимнастикой, но делать подобное становится всё труднее, ведь не каждый день приходится.

А вот издеваться над внуком старик и не думал - этим голом он искренне гордится.

Перси вим Рас, дедушка Робина ван Перси:
Мне кажется, это был отличный полет! Так прыгнуть да еще забить - это достижение!

К слову, в этой семье - все креативные. Например, Робина отец назвал в честь персонажа Робин Гуда. 

А сам Робин ван Перси хороший семьянин? Читайте здесь!

# Чемпионат мира по футболу

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