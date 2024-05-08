9 мая команда Беларуси по хоккею проведёт второй поединок против россиян в рамках Большого тура сборной

Завтра, 9 мая, национальная команда Беларуси по хоккею проведет второй поединок в рамках Большого тура сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Туле дружина Дмитрия Квартальнова вновь встретится с коллективом «Россия 25». Накануне игры белорусская и российская команды примут участие в параде в честь Дня Победы. А затем будут выявлять сильнейшего на ледовой арене.

Александр Скоренов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Подустали, но понимаем, что игры за сборную – очень важная часть. Надо выкладываться, показывать уровень. В любом случае, да, проиграли две игры, не надо на них уже зацикливаться. Выходить надо завтра и делать результат. В любом случае, как бы ни складывался матч.