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9 мая команда Беларуси по хоккею проведёт второй поединок против россиян в рамках Большого тура сборной

08 мая 2024 21:10
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Завтра, 9 мая, национальная команда Беларуси по хоккею проведет второй поединок в рамках Большого тура сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

9 мая команда Беларуси по хоккею проведёт второй поединок против россиян в рамках Большого тура сборной-1

В Туле дружина Дмитрия Квартальнова вновь встретится с коллективом «Россия 25». Накануне игры белорусская и российская команды примут участие в параде в честь Дня Победы. А затем будут выявлять сильнейшего на ледовой арене.

9 мая команда Беларуси по хоккею проведёт второй поединок против россиян в рамках Большого тура сборной-4

Александр Скоренов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Подустали, но понимаем, что игры за сборную – очень важная часть. Надо выкладываться, показывать уровень. В любом случае, да, проиграли две игры, не надо на них уже зацикливаться. Выходить надо завтра и делать результат. В любом случае, как бы ни складывался матч.

9 мая команда Беларуси по хоккею проведёт второй поединок против россиян в рамках Большого тура сборной-7

Андрей Белевич, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Мы разозлены, заряжены, будем стараться играть еще активнее. Постараемся победить. Надо начать с одного гола, и, думаю, дальше пойдет.

# Хоккей

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