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9 февраля на Олимпиаде в Сочи белорусские мужчины-лыжники результатом не блеснули

09 февраля 2014 15:47
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Новости России. В Сочи набирает ход зимняя Олимпиада. К этой минуте завершились два вида программы, в которых приняли участие белорусы. В лыжных гонках мужчины состязались в скиатлоне. Спортсмены преодолевали по 15 км классическим и свободным стилями. Лучшим из наших стал Михаил Семенов, занявший 23 место. Сергей Долидович – 34-й, Александр Лазуткин – 55-й. Не было же равных швейцарцу Дарио Коллони.

В утренней сессии на старт скоростного спуска выходили горнолыжники. Наш Юрий Данилочкин результатом не блеснул, завершив дистанцию 31-м. Вне конкуренции оказался австриец Матиас Майер. Кстати, вся призовая тройка уместилась в 0,1 секунды.

Вечером будем болеть за белорусских биатлонисток. На старт спринтерской гонки выйдут четыре наши соотечественницы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Зимняя Олимпиада

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