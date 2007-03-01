7-ой этап Кубка мира по биатлону: победа на стороне Германии

В финском Лахти в рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону 28 февраля прошла женская индивидуальная гонка на 15 километров.

Увы, медалистки Чемпионата Европы в компании первых номеров на планете оказались совсем не конкурентоспособны. Лучшая из белорусок - Людмила Ананько - только 24-ая.

Повторить свой успех, а в болгарском Банско Ананько завоевала первую личную серебряную медаль, в индивидуальной гонке не получилось. Два промаха в стойке, 3 минуты 23 секунды отставания от победительницы на финише, в итоге 24 место. В награду - всего горстка кубковых очков. Ольга Кудряшова с четырьмя промахами - 31-ая. Скардино - 41, Калинчик - 47. Соколова не стартовала.

Темп гонке задала француженка Флоренс Бавэрель Робэр. Она, в этом сезоне уже брала "серебро" на пятнашке на Чемпионате мира, и счастливым тогда оказался стартовый номер 2. В этот раз история вновь повторилась. Бавэрэль, ушла на трассу следом за хозяйкой Макарайнен (MÄKÄRÄINEN). На рубежах отработала чисто. По ее времени вели Вильхельм, однако, с двумя пулями, пущенными в молоко, Кати грезила скорее удержаться на пьедестале, нежели выиграть гонку. Задача "минимум" оказалась ей по силам. Биатлонистка взяла "бронзу". Грозная шведка Олоффсон - лидер общего зачета - уступила ей всего 0,02 секунды. По ходу - быстрее, на пьедестале - выше всех - была Андреа Хенкель из Германии. Одна ошибка в стрельбе на заключительном огневом рубеже не помешала ей привезти Бавэрель 31 секунду и стать королевой гонки.