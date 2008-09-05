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6 сентября в Пекине открываются 13-е Параолимпийские игры

05 сентября 2008 13:47
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За награды в шести дисциплинах поборются 35 белорусских спортсменов. Напомни, на прошлой Параолимпиаде в Афинах белорусская сборная положила в свою копилку 29 медалей, десять из которых – золотые. Впервые белорусы приняли участие в Параолимпийских играх в 1996 году в Атланте. Тогда спортсмены завоевали 13 медалей. И на всех последующих играх наша команда уверенно двигалась вперед. Будем надеяться, что эти Игры окажутся не менее успешными для Беларуси.

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