6 сентября в Пекине открываются 13-е Параолимпийские игры

За награды в шести дисциплинах поборются 35 белорусских спортсменов. Напомни, на прошлой Параолимпиаде в Афинах белорусская сборная положила в свою копилку 29 медалей, десять из которых – золотые. Впервые белорусы приняли участие в Параолимпийских играх в 1996 году в Атланте. Тогда спортсмены завоевали 13 медалей. И на всех последующих играх наша команда уверенно двигалась вперед. Будем надеяться, что эти Игры окажутся не менее успешными для Беларуси.