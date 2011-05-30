6 медалей завоевала Беларусь на домашнем чемпионате Европы по художественной гимнастике

Больше остальных преуспела Любовь Черкашина. В композициях с булавами и мячом она стала чемпионкой континента, а в программе с обручем — бронзовым призером. При этом за спиной у нашей гимнастки осталась даже Олимпийская чемпионка Пекина россиянка Евгения Канаева.

Утром второго приза удостоились юниорки в финале групповых упражнений. Накануне, они же завоевали золото в многоборье. А серебро наши грации взяли в командном турнире, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Победители континентального чемпионата получили хрустальный кубок, окантованный стайкой ласточек. На Минск-Арене прошла церемония закрытия соревнований. А вечером состоится красочное «Шоу звезд мировой гимнастики».

Минск-арена впервые принимала у себя сильнейших граций континента. На первенство приехали более двухсот сильнейших спортсменок из 35 стран. Гости белорусской столицы и делегаты международной федерации высоко оценили организацию турнира.