6 медалей завоевала Беларусь на домашнем чемпионате Европы по художественной гимнастике

Утром второго приза удостоились юниорки в финале групповых упражнений. Накануне, они же завоевали золото в многоборье. А серебро наши грации взяли в командном турнире, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Победители континентального чемпионата получили хрустальный кубок, окантованный стайкой ласточек. На Минск-Арене прошла церемония закрытия соревнований. А вечером состоится красочное «Шоу звезд мировой гимнастики».
Минск-арена впервые принимала у себя сильнейших граций континента. На первенство приехали более двухсот сильнейших спортсменок из 35 стран. Гости белорусской столицы и делегаты международной федерации высоко оценили организацию турнира.