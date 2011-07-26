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53 белорусских атлета стали обладателями лицензий на Олимпиаду-2012

26 июля 2011 07:50
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Путевки в Лондон у представителей шести видов спорта: настольный теннис, пулевая стрельба, стрельба из лука, легкая атлетика, плавание и сборная по футболу.

Ближайшие соревнования, на которых определятся олимпийские квоты: чемпионат мира по плаванию, чемпионат Европы по современному пятиборью и чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе.

На 30-ых летних Олимпийских играх в 2012 году перед нашими спортсменами стоит задача завоевать 25 наград. Причем пять из них должны быть высшей пробы. К слову, начиная с предстоящих Игр в Лондоне, увеличен размер призовых за олимпийские медали - 150 тысяч долларов за золото, 75 - за серебро и 50 тысяч за бронзу.

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