Прямой эфир

50 метров на спине и "серебро" на груди

29 марта 2007 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На Чемпионате Мира по водным видам спорта праздник наконец-то заглянул и на нашу улицу - у белорусов появилась первая медаль.

Блеснула Александра Герасименя, завоевавшая серебряную награду на своей коронной 50-и метровой дистанции на спине. Две недели белорусские поклонники водных видов следили за чемпионатом Мира в ожидании маленького чуда - и вот сегодня талантливая минская пловчиха открыла счет наградам нашей сборной в Мельбурне.

Излишне напоминать, что именно с Александрой тренеры связывали основные надежды на турнире. И, как видим, она их оправдывает сполна - в первый день чемпионата выполнила олимпийский норматив в эстафете на 100-метровом отрезке вольным стилем, а сегодня, в своём любимом виде, добралась и до пьедестала.

В финал белоруска вышла со вторым результатом. Быстрее плыла лишь американка Лейла Вазири, сумевшая, кстати, улучшить мировое достижение, совладелицей которого являлась Герасименя. В решающем заплыве американка была столь же стремительна и повторила рекордный результат - 28,16 секунды. Александра плыла чуть медленней и коснулась бортика второй. На 0,3 секунды позже Вазири.

Помимо борьбы за награды на дистанции 50 метров на спине, сегодня Герасименя стартовала и в полуфинале на стометровке вольным стилем. Увы, пробиться в решающий заплыв ей не удалось. 55,39 секунды - только 14-ое время. Светлана Хохлова, плывшая эту же дистанцию завершила борьбу уже в квалификации, показав 25-ый результат. Та же участь постигла еще двух белорусов. Павел Санкович на двухстах метрах на спине - 29-ый, Инна Капишина - на аналогичной  дистанции брассом 19-ая.

Очередной рекорд мира поклонникам плавания подарил  Майкл Фелпс. Под напором американца на сей раз не устояло высшее достижение на двухстах метрах комплексом.  В Мельбурне Фелпс обновил уже три рекорда и выиграл четыре золотые медали. Отметим также женский американский квартет, праздновавший победу в эстафете  4 по 200 с лучшим временем в истории плавания.

Другие новости рубрики

Все новости
28 марта 2007 14:03

В Могилеве решают, кому достанется "Золотая шайба"

27 марта 2007 13:38

Белорусские олимпийцы готовятся к поездке в Пекин

27 марта 2007 10:44

На столичный корт вышли юные теннисисты