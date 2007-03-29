50 метров на спине и "серебро" на груди

На Чемпионате Мира по водным видам спорта праздник наконец-то заглянул и на нашу улицу - у белорусов появилась первая медаль.

Блеснула Александра Герасименя, завоевавшая серебряную награду на своей коронной 50-и метровой дистанции на спине. Две недели белорусские поклонники водных видов следили за чемпионатом Мира в ожидании маленького чуда - и вот сегодня талантливая минская пловчиха открыла счет наградам нашей сборной в Мельбурне.

Излишне напоминать, что именно с Александрой тренеры связывали основные надежды на турнире. И, как видим, она их оправдывает сполна - в первый день чемпионата выполнила олимпийский норматив в эстафете на 100-метровом отрезке вольным стилем, а сегодня, в своём любимом виде, добралась и до пьедестала.

В финал белоруска вышла со вторым результатом. Быстрее плыла лишь американка Лейла Вазири, сумевшая, кстати, улучшить мировое достижение, совладелицей которого являлась Герасименя. В решающем заплыве американка была столь же стремительна и повторила рекордный результат - 28,16 секунды. Александра плыла чуть медленней и коснулась бортика второй. На 0,3 секунды позже Вазири.

Помимо борьбы за награды на дистанции 50 метров на спине, сегодня Герасименя стартовала и в полуфинале на стометровке вольным стилем. Увы, пробиться в решающий заплыв ей не удалось. 55,39 секунды - только 14-ое время. Светлана Хохлова, плывшая эту же дистанцию завершила борьбу уже в квалификации, показав 25-ый результат. Та же участь постигла еще двух белорусов. Павел Санкович на двухстах метрах на спине - 29-ый, Инна Капишина - на аналогичной дистанции брассом 19-ая.

Очередной рекорд мира поклонникам плавания подарил Майкл Фелпс. Под напором американца на сей раз не устояло высшее достижение на двухстах метрах комплексом. В Мельбурне Фелпс обновил уже три рекорда и выиграл четыре золотые медали. Отметим также женский американский квартет, праздновавший победу в эстафете 4 по 200 с лучшим временем в истории плавания.