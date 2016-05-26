5 самых известных футбольных драк современности

Часто случается, что во время матча футболистов переполняют эмоции. Некоторые умеют их контролировать, у некоторых же они преобразуются в агрессию, что впоследствии может стать началом драки. Мы предлагаем вам 5 самых известных драк на футбольных полях за последние несколько лет. 1. Матч 24 тура чемпионата Украины 2015–2016 «Шахтёр» – «Динамо Киев»

Второе за чемпионат главное украинское дерби в этот раз не имело никакого значения в плане результата: киевляне за несколько туров до финиша стали чемпионами, а горняки заняли вторую строчку и место в квалификации Лиги чемпионов. Но этот факт никак не повлиял на заряженность игроков и их настрой. После третьего гола игрок «Шахтёра» Тарас Степаненко подбежал к фан-сектору гостей и поцеловал клубную эмблему. Когда он возвращался на свою половину поля, сначала хавбек динамовцев толкнул Тараса в спину, а Андрей Ярмоленко бесцеремонно скосил Степаненко. Началась потасовка, на поле со скамейки выбежал Кучер и заехал в челюсть лидеру «Динамо». После чего Андрей набросился с кулаками на защитника «Шахтера». Как только игроки успокоились, арбитр показал прямые красные карточки Андрею Ярмоленко и Александру Кучеру, а Тарас Степаненко получил вторую жёлтую и так же был удалён. Прошлый матч тоже закончился скандалом между Ярмоленко и Степаненко – Андрей выбросил его футболку. Тогда хавбек «Шахтера» простил динамовца, а теперь заявил, что его дружба с Ярмоленко закончена. 2. Матч 26 тура Футбольной национальной лиги 2015-2016 «Сибирь» – «Торпедо Армавир»

Рядовой матч первого российского дивизиона закончился сразу двумя скандалами. Во-первых, судья встречи Игорь Низовцев назначил 3 спорных пенальти в ворота хозяев, 2 из которых были реализованы. Из-за неоднозначных решений арбитра «Сибирь» упустила победу. После реализации третьего назначенного пенальти между игроками вспыхнул конфликт, участие в котором приняли и запасные футболисты, и персонал команд, в том числе главный тренер гостей Валерий Карпин. Итогом драки стали три красные карточки, показанные Беляеву и Глушкову, а также уже заменённому Абациеву. 3. Ответный полуфинальный матч Кубка Украины «Заря» – «Днепр»

Инцидент произошел уже после финального свистка. Недовольный работой судейской бригады форвард гостей Роман Зозуля, который не принял участие в мате из-за дисквалификации, выбежал на поле и в крайне агрессивной форме стал высказывать главному арбитру свои претензии. После этого на газоне появился охранник, который пытался дать судье возможность уйти в подтрибунное помещение. Выполнить свои обязанности охраннику не дал Федецкий, который оттолкнул его. Когда рефери уже открыл двери в подтрибуннку, Зозуля пнул его ногой с носка. После этого защитник гостей Андерсон Пико уложил на газон своего коллегу по амплуа Александра Караваева. Завязалась массовая потасовка, почти сродни той, что случилась в скандальном матче «Шахтер» — «Динамо». Спустя несколько дней после матча КДК ФФУ дисквалифицировал Зозулю и Ротаня на полгода, а Андерсона Пико на 5 матчей. 4. Отборочный матч Евро-2016 Сербия — Албания