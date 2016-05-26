5 самых известных футбольных драк современности
Часто случается, что во время матча футболистов переполняют эмоции. Некоторые умеют их контролировать, у некоторых же они преобразуются в агрессию, что впоследствии может стать началом драки. Мы предлагаем вам 5 самых известных драк на футбольных полях за последние несколько лет.
1. Матч 24 тура чемпионата Украины 2015–2016 «Шахтёр» – «Динамо Киев»
Второе за чемпионат главное украинское дерби в этот раз не имело никакого значения в плане результата: киевляне за несколько туров до финиша стали чемпионами, а горняки заняли вторую строчку и место в квалификации Лиги чемпионов. Но этот факт никак не повлиял на заряженность игроков и их настрой.
После третьего гола игрок «Шахтёра» Тарас Степаненко подбежал к фан-сектору гостей и поцеловал клубную эмблему. Когда он возвращался на свою половину поля, сначала хавбек динамовцев толкнул Тараса в спину, а Андрей Ярмоленко бесцеремонно скосил Степаненко. Началась потасовка, на поле со скамейки выбежал Кучер и заехал в челюсть лидеру «Динамо». После чего Андрей набросился с кулаками на защитника «Шахтера». Как только игроки успокоились, арбитр показал прямые красные карточки Андрею Ярмоленко и Александру Кучеру, а Тарас Степаненко получил вторую жёлтую и так же был удалён.
Прошлый матч тоже закончился скандалом между Ярмоленко и Степаненко – Андрей выбросил его футболку. Тогда хавбек «Шахтера» простил динамовца, а теперь заявил, что его дружба с Ярмоленко закончена.
2. Матч 26 тура Футбольной национальной лиги 2015-2016 «Сибирь» – «Торпедо Армавир»
Рядовой матч первого российского дивизиона закончился сразу двумя скандалами. Во-первых, судья встречи Игорь Низовцев назначил 3 спорных пенальти в ворота хозяев, 2 из которых были реализованы. Из-за неоднозначных решений арбитра «Сибирь» упустила победу.
После реализации третьего назначенного пенальти между игроками вспыхнул конфликт, участие в котором приняли и запасные футболисты, и персонал команд, в том числе главный тренер гостей Валерий Карпин. Итогом драки стали три красные карточки, показанные Беляеву и Глушкову, а также уже заменённому Абациеву.
3. Ответный полуфинальный матч Кубка Украины «Заря» – «Днепр»
Инцидент произошел уже после финального свистка. Недовольный работой судейской бригады форвард гостей Роман Зозуля, который не принял участие в мате из-за дисквалификации, выбежал на поле и в крайне агрессивной форме стал высказывать главному арбитру свои претензии.
После этого на газоне появился охранник, который пытался дать судье возможность уйти в подтрибунное помещение. Выполнить свои обязанности охраннику не дал Федецкий, который оттолкнул его. Когда рефери уже открыл двери в подтрибуннку, Зозуля пнул его ногой с носка. После этого защитник гостей Андерсон Пико уложил на газон своего коллегу по амплуа Александра Караваева. Завязалась массовая потасовка, почти сродни той, что случилась в скандальном матче «Шахтер» — «Динамо».
Спустя несколько дней после матча КДК ФФУ дисквалифицировал Зозулю и Ротаня на полгода, а Андерсона Пико на 5 матчей.
4. Отборочный матч Евро-2016 Сербия — Албания
В этот раз лозунг «Спорт вне политики» оказался неправдой. На 41-й минуте матча над полем появился небольшой радиоуправляемый вертолёт, на котором был прикреплён албанский флаг. Не долго думая, защитник сборной Сербии Стефан Митрович сорвал это знамя балканской страны. Это не понравилось игрокам сборной Албании, которые кинулись отнимать флаг. Конфликт перерос в драку практически всех участников матча. Контроль над ситуацией был окончательно потерян, когда сербские болельщики выбежали на поле и стали избивать некоторых албанских игроков.
Главный судья встречи Мартин Аткинсон увёл команды с поля. Перед тем как попасть в подтрибунное помещение, албанцы получили ещё одну порцию агрессии от сербов, которые забрасывали их различными предметами (в том числе и креслами) и пытались нанести им физические увечья.
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение засчитать сборной Албании техническое поражение со счетом 0:3. При этом Сербия не получила трех очков за эту техническую победу. Обе футбольные федерации выплатят штраф в размере 100 тысяч евро. Матч не переиграли.
5. Матч чемпионата Египта 2011-2012 «Аль-Масри» – «Аль-Ахли»
1 фераля 2012 года «Аль-Масри» принимал на своем поле в Порт-Саиде лидера чемпионата «Аль-Ахли». Хозяева победили со счетом 3:1. После игры фанаты «Аль-Масри» напали на футболистов и тренерский штаб гостей. Фанаты «Аль-Ахли», атакованные противниками, спрятались в раздевалке своей команды. Медперсонал обоих клубов превратился в миротворцев и помогал раненым, а уцелевших каирских болельщиков и футболистов вывозили из Порт-Саида на военных самолетах и поездах под усиленной охраной. По словам очевидцев, фанатов «Аль-Масри» так взбудоражил оскорбительный плакат гостей с надписью «В Порт-Саиде нет настоящих мужчин».
В результате этих событий погибли более 70-ти человек, в стране был объявлен трёхдневный траур, а футбольная федерация Египта отложила все матчи премьер-лиги на неопределенный срок. Это решение еще больше взбудоражило и без того разъярённых фанатов, которые продолжили погромы и поджоги несколько футбольных объектов в Каире. Стражи порядка арестовали 73 человека, 21 из которых были приговорены к смертной казни. За этим решением последовала еще одна волна недовольств. На этот раз родственники приговоренных взяли штурмом тюрьму. Власти страны разгоняли толпу при помощи военной техники, что привело еще к 30-ти жертвам.
Автор: Никита Авраменко