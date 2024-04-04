5 медалей завоевали белорусские спортсмены на старте Кубка мира по самбо

Пять наград – таков итог первого дня Кубка мира по самбо, который 4 апреля стартовал в Ереване. Копилка белорусской сборной пополнилась бронзовыми наградами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Призерами турнира стали Игорь Мироевский, Владислав Саяпин, Александр Кокша, Сергей Лесяк, Илья Жупиков. Завтра, 5 апреля, на соревнованиях выступят Евгений Алексиевич, Диана Хохлова, Карина Шут и Валерия Хрущева. Всего же участники одного из главных стартов сезона разыграют 26 комплектов наград. Кубок мира является квалификационным турниром, на котором спортсмены смогут набрать первые очки в рейтинг нынешнего сезона.