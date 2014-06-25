4:1. Колумбия разгромила Японию и в плей-офф сыграет с Уругваем

ЧМ-2014 по футболу. 25 июня в рамках группового этапа чемпионата мира в квартете «С» команда Колумбии обыграла сборную Японии - 4:1.

Первый тайм отметился 2-мя голами. Сначала полузащитник колумбийцев Хуан Куадрадо реализовал пенальти на 17-ой минуте, а к концу первой половины игры Синдзи Окадзаки нивелировал преимущество соперников.

1:1 в первом периоде

Сохранить результат, не говоря уже о том, чтобы его преумножить, сборной Японии во втором тайме не удалось. Колумбийцы подтвердили класс лидера группы.

На 55-ой минуте Джексон Мартинес воспользовался передачей Джеймса Родригеса в район 11-метровой отметки и вновь вывел свою команду вперёд.

2:1 - Мексика ведет по ходу 2-го тайма

За 9 минут до конца основного времени все тот же Джексон Мартинес с передачи все того же Джеймса Родригеса забивает Кавасиме гол в дальний угол ворот.

3:1 - дубль Джексона Мартинеса

Неприличным счет становится на последней минут основного времени матча. На этот раз уже сам Джеймс Родригес, получив мяч на углу штрафной, легко справляется с защитником Мая Есидой и перебрасывает мяч через Кавасиму…

4:1 - победа Колумбии

В добавленные 3 минуты японцы ничего со счетом поделать не смогли. Да и не стоила уже игра свеч.

Команда Хосе Пекермана одержала три победы в трех матчах и вышла в плей-офф с первого места. Соперником колумбийцев в 1/8 финала станет команда Уругвая, занявшая второе место в группе «D».

Матч сборных Колумбии и Уругвая состоится 28 июня.

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