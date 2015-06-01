31 мая прошли заключительные матчи восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Тремя встречами 31 мая завершился 8 тур «Беларусбанк – чемпионата страны по футболу». В Минске столичное «Динамо» принимало новополоцкий «Нафтан».

Гости открыли счет в этом матче, но удержать преимущество не сумели. Два точных удара Адамовича принесли победу столичным динамовцам – 2:1.

В остальных матчах победы также достались командам, сражавшимся на своем поле. Центральная встреча всего тура состоялась в Солигорске, где «Шахтер» принимал «Торпедо-БелАЗ». «Горняки» уверено взяли верх – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».