29-е летние Олимпийские игры стали самыми успешными в истории суверенной Беларуси

Наши атлеты превзошли достижения своих предшественников, как по количеству, так и по качеству медалей. В медальном зачете, где фигурируют 87 стран, белорусская сборная заняла 16-е место с 19-ю наградами. Впервые белорусы завоевали четыре "золота", улучшив показатель восьмилетней давности – на Играх в 2000-м в Сиднее у нас было три награды высшей пробы. Последними пополнили медальную копилку представительницы художественной гимнастики. Глафира Мартинович, Ксения Санкович, Алеся Бабушкина, Анастасия Иванькова, Алина Тумилович и Зинаида Лунина добыли "бронзу" в групповых упражнениях. После композиции с пятью скакалками наши девушки шли вторыми, однако в упражнении с тремя обручами и двумя булавами не избежали ошибок, и по сумме многоборья стали третьими.



Ну, а минувшей ночью в Минск вернулась наша золотая метательница молота Оксана Менькова. Накануне Олимпиады в триумф спортсменки мало кто верил. Но она стала настоящей героиней, установив новый олимпийский рекорд в метательном секторе национального стадиона Пекина "Птичье гнездо". В минском аэропорту у таможенного терминала Оксану встречали родные, друзья и знакомые.



Тем временем, Пекине завершилась торжественная церемония закрытия 29-х летних Олимпийских игр. До последнего момента действо было окутано еще большей тайной, чем церемония открытия. Начались торжества с грандиозного салюта над стадионом "Птичье гнездо". Финальную песню Пекинской Олимпиады спел знаменитый испанский тенор Плачидо Доминго.