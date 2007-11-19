25 лет назад футболисты минского "Динамо" одержали победу в чемпионате Советского Союза

По-прежнему специалисты считают этот результат самым весомым достижением белорусского футбола.

Четверть века спустя динамовцы считают, что главная составляющая победы не удача, не высокий класс футболистов и не тренерские находки. Каждый ставил интересы команды выше своих личных.

Для Сергея Боровского 19 ноября день особый. Экс-защитник "Динамо", а ныне спортивный директор команды с утра принимает поздравления. Самые желанные гости бывшие одноклубники. Хотя с Людасом Румбутисом они сейчас соперники. Тот тренирует гродненский Неман. Почти все футболисты чемпионского состава и после завершения карьеры связали жизнь с футболом. Через четверть века на памятную победу смотрят несколько по иному.

Динамовцы весь чемпионат демонстрировали высокий уровень игры. И стали чемпионами по праву. Судьба золотых медалей решалась в последнем матче с непримиримым соперником - московским "Спартаком". Минчан устраивала только победа. Лишь на одно очко отставали киевские одноклубники. Эта захватывающая встреча завершилась со счетом 4:3 - в пользу минчан.

Эта команда с золотым отливом создавалась несколько лет. Молодой тренер Эдуард Малофеев делал ставку на юных футболистов. И ставил перед ними высокие цели, какими бы они нереальными не казались.



Впрочем, главная составляющая успеха не удача, не высокий класс футболистов и не тренерские находки. Каждый ставил интересы команды выше своих личных. Кроме того, в "Динамо" был удивительный микроклимат.

Юбилей победы в чемпионате СССР динамовцы по традиции отметят на футбольном поле. 1 декабря в футбольном манеже состоится матч с командой звезд Советского Союза. В этой игре от минчан как всегда будут ждать искреннего футбола.

