23 медали завоевали белорусские тяжёлоатлеты на чемпионате Европы среди юниоров и молодёжи

23 медали завоевали белорусские тяжелоатлеты на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне, в заключительный день соревнований, на вторую ступень пьедестала в многоборье в категории до 110 поднялся Сергей Шаренков. В рывке у белоруса – малое серебро, а в толчке – бронза. Также накануне Елена Бондарева в весе свыше 86 стала второй в двоеборье и выиграла золото и серебро в отдельных упражнениях.

Чемпионами континентального форума стали белорусы Диана Мойсеевич и Андрей Фролов, на вторую ступень пьедестала, кроме Шаренкова и Бондаревой, поднимались Егор Попов, Игнатий Павлюковец и Дарья Хейдер. Также на счету белорусов 16 наград в отдельных упражнениях: 4 золотые, 6 серебряных и 6 бронзовых. Всего чемпионат Европы в Албании собрал более 400 штангистов из 42 стран, нашу команду представили 22 спортсмена.