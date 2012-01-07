2011 год ХК «Динамо-Минск» завершил домашними победами над СКА и «Атлантом»

Потеряв перед визитом СКА Пивко, Дрозда и Крайчека, Марек Сикора подошел к кадровому вопросу творчески и не оставил без изменений ни одно звено атаки. Свежие решения тренера освежили и игру команды.



Лидера Лиги «Динамо» уложило на обе лопатки – 3:0. Ярослав Обшут отличился в большинстве в первом периоде. После перерыва удвоил перевес минчан Александр Павлович, для которого эта шайба стала первой в сезоне. В концовке Андрей Стась обокрал Ивана Непряева на синей линии и поразил пустые ворота питерцев. Андрей отличился в третьем матче подряд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Последний динамовский оппонент в календарном году – «Атлант» в декабре выглядел очень мощно, но продолжить победное шествие в Минске не сумел.



«Динамо» отлично начало поединок. 2:0 к пятой минуте усилиями Теему Лайне и Джэффа Платта – это почти победа. Почти, потому что Николай Жердев сумел одну шайбу еще в первом периоде отквитать. Но первый период хозяева все же завершили на мажорной ноте: Ярослав Обшут отличился во второй встрече кряду.



Великолепная игра Кевина Лаланда в воротах свела на нет многочисленные попытки «Атланта» что-то поменять. Лишь настойчивый Жердев сумел оформить дубль. Однако черту подвел все же Дмитрий Мелешко – 4:2.