2:0. Нидерланды обыграли Чили в матче группового этапа ЧМ-2014 по футболу. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Нидерланды-Чили» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Третий тур группового раунда уже готов взять старт! Точно так же как и наша текстовая трансляция!

Групповые матчи заключительного круга будут проходить параллельно. Начинаем с квартета «B»!

Голландия и Чили выяснят, кто выйдет в 1/8 с первого места, а Испания и Австралия просто сыграют интересный (надеемся) матч.

Мы уделим больше внимания поединку «оранжевых» с чилийцами. Но значимые эпизоды параллельной игры тоже не обойдём стороной.

Состав сборной Голландии: Силлессен-Янмаат-де Фрей-Флаар-Блинд-де Йонг-Вайналдюм-Снайдер-Роббен-Кёйт-Ленс.

Состав сборной Чили: Браво-Сильва-Медель-Хара-Исла-Диас-Арангис-Гутьеррес-Мена-Санчес-Варгас.

Обе игры начались!

И голландцы, и чилийцы попадут в плей-офф на представителей группы «А», среди которых наверняка будет Бразилия.

Но итоговая позиция бразильцев в их квартете пока неясна, т.к. решающие матчи группы «А» пройдут позже, чем в квартете «В».

Десять минут сыграно в обоих матчах, счёт не открыт ни в Сан-Паулу, ни в Куритибе.

Совсем нет моментов у «оранье» и «ля рохи». Скучноватое начало матча.

Зато фолов более чем достаточно.

Первый удар в матче - Варгас наносил удар головой по воротам «оранжевых», но опасностью тут даже не пахло.

Арангис промчался по левому флангу и прострелил в штрафную соперников, но защитники сборной Голландии не спали.

А чилийцы-то посимпатичнее смотрятся в первой половине тайма!

Алексис Санчес низом отдал пас с углового в центр штрафной, который замкнул Гутьеррес. Мощно, но слегка неточно.

Силва получает первую жёлтую карточку за фол на Ленсе.

Снайдер ударил со штрафного в ближний угол, но Браво всё держал под контролем.

Не самый зрелищный матч пока проходит на стадионе в Сан-Паулу. Да и австралийцы с испанцами, мягко говоря, не феерят.

Голландцы осадили ворота южноамериканской сборной, провели несколько неплохих атак.

Роббен мягенько навесил со штрафного, де Фрей замыкал его подачу головой, но чуть промахнулся мимо створа ворот.

Роббен даёт жару! Половину поля пробежал, ушёл от нескольких защитников и пальнул в сантиметрах от штанги!

Сборная Испании тем временем забивает свой первый гол с игры на турнире! И весьма красивый, надо сказать!

Иньеста вывел на оперативный простор Хуанфрана, тот прострелил, а Давид Вилья эффектно замкнул передачу пяткой! 1-0!!

Джермейн Ленс лупит по чилийской рамке! Увы, мяч свалился у форварда с ноги и прошёл на приличном расстоянии от цели.

Гутьеррес подставил голову под классный пас со «стандарта», но к голу это не привело.

Первые таймы обеих встреч завершены. Голландия-Чили пока по нулям, а вот испанцы усилиями Давида Вильи ведут 1:0 с Австралией.

Вторые таймы начинаются в матчах команд группы «B»!

Голландцы поактивнее на первых минутах второго тайма, но до реальных угроз пока не доходит.

Санчес отвечает на многочисленные голландские поползновения неточным дальним ударом.

На поле совсем ничего не происходит. Уж и не знаю, что тут описывать.

Ну вот Алексис Санчес получил неплохой пас из глубины, но Силлессен первым оказался на мяче.

Блинд получает жёлтую за подножку против Алексиса Санчеса.

Снова Санчес в центре внимания! Слева продрался в штрафную «оранжевых» и размял Силлесена ударом в ближний угол!

Роббен увернулся от двух чилийских защитников и нанёс неприятный удар в створ! Браво справился.

Едва я покритиковал этот матч за отсутствие моментов, как они посыпались будто из рога изобилия!

У чилийцев зажигает Алексис Санчес, у голландцев же самый активный - Робен.

Джермейн Ленс уходит у европейской команды, его меняет Депай.

Испанцы тем временем огорчают Австралию во второй раз! Фернандо Торрес!! 2:0!!

Иньеста прекрасным пасом вывел Торреса один на один, и тот не преминул воспользоваться шансом!

У сборной Чили газон покинул Франсиско Сильва, в игру вступил Вальдивия.

Дирк Кёйт замыкал навес с углового! Довольно опасно получилось.

Снайдер отправляется отдыхать, его меняет Лерой Фер.

Депай!!! Мощный дальний удар под перекладину! Браво классно выпрыгнул и отразил мяч!

ГОООООЛ!! ЛЕРОЙ ФЕР ОТКРЫВАЕТ СЧЁТ!!! 1-0!!

Голландцы разыграли угловой, последовал навес Роббена из центральной зоны в штрафную, который Фер удачно замкнул головой!

Прошла всего минута, как Лерой Фер вышел на поле, и сразу такой успех! Первый гол молодого парня на чемпионатах мира!

Не только победа, но и ничья в этой игре обеспечат голландцам первое место в квартете «B».

Чемпионы мира всё же оторвались перед отлётом из Бразилии. Мата вколотил в австралийскую сетку третий мяч!

Пас Хуану отдавал новоиспеченный игрок Челси Сеск Фабрегас.

Дирк Кёйт лежит на газоне и показывает, что ему свело ноги судорогой. чилийцы не верят искренности Дирка и негодуют.

А Кёйт-то не обманул. Прихрамывая, уходит он с поля. Теренс Конголо заменил бывшую звезду «Ливерпуля».

2:0!!! ГОЛЛАНДИЯ ВКАТЫВАЕТ ВТОРОЙ МЯЧ В ВОРОТА СБОРНОЙ ЧИЛИ НА ИСХОДЕ ИГРЫ!

Проворонили южноамериканцы контратаку, Роббен убежал по левому флангу, прострелил во вратарскую на Депая, и тот не подкачал!

Итак, Голландия возглавляет весьма непростую группу «B»! С чем её и поздравляем. Чили выходит в плей-оф со второго места.

Матч Испания - Австралия тоже завершён. Хоть испанцы и хлопнули дверью напоследок, этот факт вряд ли подсластит их пилюлю.