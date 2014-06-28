2:0. Колумбия обыграла Уругвай в матче 1/8 финала ЧМ-2014 по футболу. Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Колумбия - Уругвай» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на стадионах Бразилии! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Соперника бразильцев по четвертьфиналу узнаем по итогам стартующего через час матча Колумбия - Уругвай! далеко не уходите!

Второй матч 1/8 финала вот-вот начнётся! Он будет исключительно южноамериканским, как и первая битва сегодняшнего дня.

За право сразиться с Бразилией в следующей стадии турнира поспорят Колумбия и Уругвай! Текстовая трансляция встречи - у нас.

Состав сборной Колумбии: Оспина-Суньига-Сапата-Йепес-Армеро-Куадрадо-Агилар-Санчес-Родригес-Джексон Мартинес-Гутьеррес.

Состав сборной Уругвая: Муслера-Касерес-Хименес-Годин-Альваро Перейра-Макси Перейра-Гонсалес-Аревало-Родригес-Кавани-Форлан.

Впервые на турнире дружина Уругвая будет играть без своего лидера - Луиса Суареса.

Он был дисквалифицирован ФИФА за свою странную выходку в игре с Италией, когда укусил Кьеллини за плечо.

Посмотрим, насколько успешны будут «чёрно-голубые» без своей главной звезды.

Поединок начался!

Игра проходит на Маракане в Рио, а арбитр встречи - голландец Бьёрн Кёйперс.

Хамес Родригес разыграл стандарт от правого угла штрафной, выполнив заброс во вратарскую. Муслера классно сыграл на выходе.

Куадрадо бил со штрафного с 30-ти метров, Йепес головой подправил полёт мяча, но тот всё равно не пошёл в створ.

Суньига разогнался и ударил метров с 25-ти! Муслера отразил мяч перед собой, но тут же его накрыл.

Колумбия значительно активнее по первым минутам.

20 минут сыграно, без серьёзных моментов пока проходит встреча.

Колумбийцы в основном применяют дальнюю артиллерию, но особой угрозы она не несёт. уругвайцы в атаке пока совсем никакие.

Как ни крути, а Суареса не хватает.

ГООООООЛ!!! ХАМЕС РОДРИГЕС ВЫВОДИТ КОЛУМБИЮ ВПЕРЁД!!!! ВОТ ЭТО ГОЛ!!!! КРАСОТИЩА!!

Родригес принял мяч на грудь у границ штрафной и, не дав ему опуститься на землю, выстрелил под перекладину!

Перекладину мяч таки задел, но после отскочил за линию! Великолепный гол!

Наконец-то принесла колумбийцам плоды их страсть к дальним ударам.

Вот и Уругвай проснулся! Кавани опасно бил со штрафного - чуть выше створа.

Оспина отбивает неплохой удар Гонсалеса! Первый серьёзный тест для кипера сборной Колумбии.

Колумбийцы забили и сразу же отдали инициативу соперникам.

Первый тайм завершён! Он получился довольно скучным, хотя и подарил нам шедевральный гол Хамеса Родригеса.

Возвращаемся на Маракану!

ГОООООООЛ! ДУБЛЬ ХАМЕСА РОДРИГЕСА!!! 2:0!!

Колумбийцы провели прекрасную атаку, задействовав оба фланга. В итоге Куадрадо скинул мяч на Хамеса после навеса слева...

...а тот из убойной позиции расстрелял Муслеру.

Двойную замену решил провести тренерский штаб Уругвая. Стуани меняет Форлана, а Гастон Рамирес - Альваро Перейру.

Почётное звание первого игрока в матче, удостоенного жёлтой карточки, достаётся Хименесу.

Кавани наступает на ногу Хамесу Родригесу, тот изображает адские муки, но Кёйперс не ведётся на это.

Альваро Гонсалес проверил бдительность Оспины ненавязчивым ударом с дальней дистанции.

«Чёрно-голубые» с нарушением правил прервали слаломный проход Куадрадо по правому флангу.

Кристиану Родригесу удался хлёсткий выстрел из-за границ штрафной! Оспина потащил.

Абель Эрнандес заменил Альваро Гонсалеса в составе Уругвая.

И это последний шанс для тренера Оскара Табареса что-то изменить: больше замен у него нет.

Тем временем первая замена и у Колумбии: Мехия выходит вместо Гутьерреса.

Кавани навесил на дальнюю штангу, но Скуани не смог толком замкнуть эту передачу.

Кёйперс предупреждает уругвайца Диего Лугано, сидящего на скамейке запасных. Видимо, из-за споров с арбитром.

Этому предшествовал эпизод, когда Гастон Рамирес срубил колумбийца Армеро за то, что тот мешал ему ввести мяч в игру.

Свой горчичник Армеро за такое поведение тоже получил.

Хуан Куадрадо ушёл с поля, ему на смену вышел Фреди Гуарин.

Немногим ранее Перейра из убойной позиции попал в Оспину! Могли уругвайцы отыграть один мяч!

Оспина опять тащит опасный уругвайский удар! Кавани бил в нижний угол!

Героя матча Хамеса Родригеса заменил Адриан Рамос.

Оспина прекрасен на выходе! Забирает мяч после заброса Гастона Рамиреса.

Уругвай под конец прижал Колумбию, но пользы от этого ровным счётом никакой.

Кёйперс даёт финальный свисток! Колумбия выходит в четвертьфинал, где подвергнется серьёзнейшему испытанию в лице Бразилии.