2:0. Колумбия обыграла Уругвай и в 1/4 финала встретится с Бразилией

ЧМ-2014 по футболу. На поле стадиона в Рио-де-Жанейро в матче 1/8 финала провели встречу сборные Колумбии и Уругвая.

Счет в матче открыли колумбийцы. На 28-ой минуте полузащитник «Монако» Хамес Родригес с 20-ти метров отправил мяч в левую девятку.

1:0 – ведет сборная Колумбии

Колумбийцы практически на протяжении всего первого тайма владели территориальным преимуществом. Лучше себя проявили, в отличие от уругвайцев, которые буквально только пять минут отыграли хорошо, пытаясь быстро сравнять цифры на табло. Не получилось – первый тайм закончился не в их пользу.

После перерыва игра Уругвая не улучшилась. Уже на 50-ой минуте Хамес Родригес оформил дубль. С левого фланга пошла подача на дальнюю штангу на Куадрадо, тот головой скинул на линию вратарской на Родригеса. Десятый номер колумбийцев не спеша принял игровой снаряд и пробил в пустые ворота!

2:0 – Колумбия удваивает преимущество

Сократить отставание сборной Уругвая до конца игры так и не удалось.

2:0 - в 1/4 Колумбия встретится с Бразилией

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Матч начался 29 июня в 23.00 по белорусскому времени.

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