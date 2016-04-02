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2 апреля в «Чижовка-Арене» пройдут соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба

02 апреля 2016 11:21
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Новости Беларуси. День хоккея в Минске. 2 апреля в «Чижовка-Арене» пройдут  соревнования  среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. На лёд выйдут дружины Брестской, Гомельской, Минской областей и команда Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Накануне эта площадка стала звёздной для столичной «Юности». Команда в седьмой раз в истории выиграла чемпионат Беларуси по хоккею. Она в напряжённой борьбе обошла  солигорский «Шахтер». С победой на чемпионате и с завоеванием Кубка Президента команду «Юность» поздравил глава государства. За решающим поединком Александр Лукашенко наблюдал с трибуны вместе с сыном Николаем.  

Отметим, в предыдущие два сезона «Юность» также выходила в финал, но оба раза уступала «Неману» и  «Шахтеру». На этот раз победа со счётом 4:3.

# Хоккей Беларуси

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