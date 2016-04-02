Новости Беларуси. День хоккея в Минске. 2 апреля в «Чижовка-Арене» пройдут соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. На лёд выйдут дружины Брестской, Гомельской, Минской областей и команда Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне эта площадка стала звёздной для столичной «Юности». Команда в седьмой раз в истории выиграла чемпионат Беларуси по хоккею. Она в напряжённой борьбе обошла солигорский «Шахтер». С победой на чемпионате и с завоеванием Кубка Президента команду «Юность» поздравил глава государства. За решающим поединком Александр Лукашенко наблюдал с трибуны вместе с сыном Николаем.

Отметим, в предыдущие два сезона «Юность» также выходила в финал, но оба раза уступала «Неману» и «Шахтеру». На этот раз победа со счётом 4:3.