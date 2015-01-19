18 января в Минске стартовал «Кубок развития»

18 января в Футбольном манеже стартовал традиционный международный турнир — «Кубок развития». Соревнования собрали в Минске футбольные таланты из 12 стран.

В первом поединке белорусская сборная сражалась с молдавскими сверстниками. Команды отличились дважды. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью — 2:2.

А в другом матче группы «А» сборная Китая проиграла чехам — 0:10.

Напомним, на предварительном этапе участники разделены на 3 группы по 4 команды в каждой. Борьбу за награду продолжат лучшие дружины из каждого квартета.