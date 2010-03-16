1/8 Кубка Беларуси по футболу: волевая победа солигорского «Шахтера» над гродненским «Неманом»

Солигорская команда накануне первого четвертьфинального кубкового поединка решила почерпнуть вдохновение из знакомой и благодатной крыницы: от своих верных и преданных поклонников. 9 марта в городском Дворце культуры прошла встреча игроков и руководства горняцкой команды с болельщиками.

Подкрепиться положительными эмоциями накануне долгого трудового сезона футболистам, наверняка, удалось в полной мере. Да и фанаты клуба, пришедшие повидаться со своими любимцами, в накладе не остались. Легкая дружелюбная атмосфера, царившая в зале, пришлась по душе всем.

Иного настроения от нынешнего «Шахтера» ждать и не приходится. Стоит лишь вспомнить, что у руля команды нынче стоит наш отечественный футбольный философ, профессор и весельчак, Эдуар Васильевич Малофеев, который в торжественной обстановке в очередной раз отметил, что для успешного выступления клуба в новом сезоне намерен сделать все возможное и невозможное.

Дальше, как и полагается на всяком торжестве, прошло знакомство с новичками. Новобранцы клуба, голкиперы Юрий Цыгалко и Эдуардас Курскис, защитник Николай Осипович и хавбек Иван Денисевич, получили игровую форму, как и положено с четко закрепленными за ними номерами. Кстати, в нынешнем сезоне к традиционной для «Шахтера» желто-черной цветовой гамме игровых комплектов добавился жизнеутверждающий оранжевый цвет.

Однако прежде чем направить взоры в ближайшее будущее нового сезона, организаторы встречи не забыли оглянуться и назад: лучший игрок клуба года минувшего Сергей Ковальчук получил заслуженную награду от болельщиков. В порыве ответной благодарности защитник вместе со своими одноклубниками без устали раздавали своим фанатам автографы. А капитан горняков Андрей Леончик под своим чутким руководством провел лотерею между поклонниками, везунчики в качестве призов получили атрибутику клуба.

Одним словом, все по итогу встречи остались довольны, запаслись положительными эмоциями, чтобы вместе, дружной командой идти к новым вершинам в сезоне 2010. Стартовым испытанием на этом тернистом пути стал для «Шахтера» первый четвертьфинальный матч за Кубок страны против гродненского «Немана». Сразу отметим, полученный от своих поклонников заряд позитива, видимо, сделал свое дело.

Горняки в отчетной встрече проявили характер и выдержку и по итогу первого кубкового свидания запаслись гостевой победой. Причем в качестве козырей, делающих команду Эдуарда Малофеева фаворитом двухматчевой дуэли, у желто-черных – два мяча, забитых на выезде. В среду в ответном матче на искусственном газоне столичного футбольного манежа подопечным Олега Радушко придется очень постараться, чтобы перекрыть столь сильные доводы солигорчан.

Впрочем, и в первом поединке, прошедшем в субботу на стадионе спорткомплекса «Неман», одноименной дружине из Гродно также пришлось непросто. Желто-зеленым довелось проявить все грани своего мастерства.

В первом тайме неманцы по-хозяйски грозно стартовали: уже на 10-й минуте новобранец клуба Николай Мисюк проверил на прочность перекладину ворот теперь уже родного для себя стадиона.

А спустя еще несколько оборотов секундной стрелки Андрей Горбач (в отличие от своего коллеги по амплуа) не промахнулся. Эффектно подрезав мяч за спину Юрия Цыгалко, после подачи Виталия Надиевского, форвард открыл счет в матче – 1:0.

До перерыва 2,5 тысячи болельщиков на трибунах гродненского стадиона голов больше не увидели, хотя атакующие усилия соперники придагали изряные.

А вот во второй половине игры хозяевам все больше приходилось демонстрировать оборонительные возможности, довольствуясь при этом игрой на контратаках. Особенно жаркой для неманского кипера Романа Астапенко и его партнеров-защитников выдалась завершающая 15-минутка.

Проворный Павел Ситко, получивший от своего рулевого Эдуарда Малофеева шанс проявить себя после антракта, старался оправдать доверие тренера изо всех сил. На 77-й минуте солигорчанин заставил понервничать болельщиков гродненского клуба, прорвавшись в штрафную и пробив низом, правда, опытный Астапенко успокоил местную торсиду.

А пару минут спустя ехидно напомнил о себе бывшим одноклубникам лучший бомбардир «Немана» в минувшев сезоне, а ныне защитник желто-черных горняцких цветов, Иван Денисевич. Астапенко, глазом не моргнув, мастерским сейвом лишил экс-партнера по команде голевого авторства.

А вот уберечь сухость своих ворот после дальнего удара Александра Гренькова голкипер хозяев уже не смог. На 87-й минуте солигорчанин эффектным ударом сравнял счет. У «Немана» буквально тут же была возможность восстановить выскользнувшее из рук минимальное преимущество, но отличиться Дмитрию Коваленку помешал уверенно действовавший в обороне Роман Киренкин.

Спустя несколько минут гродненцы, наверняка, уже с радостью согласились бы и на ничейный исход, но... горняки мнения соперника особо не спрашивали. А не воспользоваться непонятным провалом в обороне соперника, возникшим на 92-й минуте, Павел Ситко, как истинный голеадор, просто не мог. В итоге уже в добавленное время Шахтер оформил гостевую победу – 2:1. Довольно неплохой задел накануне ответного свидания.



В другом поединке новополоцкий «Нафтан» уступил футболистам жодинского «Торпедо» – 0:2 (ВИДЕО).