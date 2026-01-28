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18 комплектов наград разыграют участники Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

28 января 2026 17:35
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В Минске стартовал первый этап Открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе памяти заслуженного тренера Анатолия Юрчика. В первый соревновательный день состоялось пять финалов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

18 комплектов наград разыграют участники Кубка Беларуси по пулевой стрельбе-2

Открыли турнир пары – миксты, и там пальма первенства досталась Яну Чигилейчику и Елене Яскевич. Свои первые шаги в большой спорт на Кубке сделали и воспитанники областного училища олимпийского резерва. Это самый дальний фонд национальной команды, но им необходимо уже вовлекаться в соревновательный процесс. 

18 комплектов наград разыграют участники Кубка Беларуси по пулевой стрельбе-4

У парней в финале значились три мастера спорта международного класса и пять мастеров. Борьба шла за каждое очко, плотность выстрелов соперников поражала, но в результате лучшим из лучших стал Андрей Казак. Данный старт – первый в этом году и является отбором на чемпионат Европы и мира. Планетарный форум примет Катар. 

Подробнее в видео.

# Стрельба

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