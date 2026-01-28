18 комплектов наград разыграют участники Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

В Минске стартовал первый этап Открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе памяти заслуженного тренера Анатолия Юрчика. В первый соревновательный день состоялось пять финалов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открыли турнир пары – миксты, и там пальма первенства досталась Яну Чигилейчику и Елене Яскевич. Свои первые шаги в большой спорт на Кубке сделали и воспитанники областного училища олимпийского резерва. Это самый дальний фонд национальной команды, но им необходимо уже вовлекаться в соревновательный процесс.