18 комплектов наград разыграют участники Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

В Минске стартовал первый этап Открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе памяти заслуженного тренера Анатолия Юрчика. В первый соревновательный день состоялось пять финалов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске стартовал первый этап Открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе памяти заслуженного тренера Анатолия Юрчика. В первый соревновательный день состоялось пять финалов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Открыли турнир пары – миксты, и там пальма первенства досталась Яну Чигилейчику и Елене Яскевич. Свои первые шаги в большой спорт на Кубке сделали и воспитанники областного училища олимпийского резерва. Это самый дальний фонд национальной команды, но им необходимо уже вовлекаться в соревновательный процесс.
У парней в финале значились три мастера спорта международного класса и пять мастеров. Борьба шла за каждое очко, плотность выстрелов соперников поражала, но в результате лучшим из лучших стал Андрей Казак. Данный старт – первый в этом году и является отбором на чемпионат Европы и мира. Планетарный форум примет Катар.
Подробнее в видео.