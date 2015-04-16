17 апреля в Беларуси стартует чемпионат мира по футзалу

Новости Беларуси. Беларусь готовится в очередной раз стать столицей планетарного первенства. Чемпионат мира по футзалу стартует 17 апреля, и в Минск прибывают первые гости. Одни из них – сборная Австралии.

Спортсмены уже успели провести несколько тренировок и познакомиться с главной площадкой состязаний – «Минск-Ареной».

Мэттью Хул, игрок сборной Австралии по футзалу:

Мне в Минске нравится, красивый город. Мы посетили несколько экскурсий и познакомились с достопримечательностями. Другая культура, все другое, и это притягивает. С волнением жду церемонии открытия чемпионата и своей первой игры на первенстве такого уровня.

Чемпионат мира по футзалу продлится до 25 апреля. Соревнования проходят в 11 раз. Впервые они состоялись в Бразилии в 1982 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.