16 сильнейших стрелков участвуют в финальном этапе Открытого Кубка Беларуси

В тире имени маршала Тимошенко проходит финальный этап Открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе. Из более чем 150 участников в решающий раунд прошли только по восемь мужчин и женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В течение четырех дней будут разыграны 10 комплектов медалей. Турнир является последним крупным стартом года, тренеры подводят итоги, для спортсменов это хорошая проверка формы, а также возможность попасть в национальную команду. Часть наших стрелков сейчас борются за медали чемпионата мира в Каире, несмотря на это, конкуренция на Кубке страны очень серьезная.

Галина Дикая, главный судья турнира:

Каждый спортсмен хочет показать рекорд. У Цыдик Елизаветы, кстати, рекорд в этом упражнении уже был. Поэтому она опять подтверждает свой статус и высоту спортсмена.

В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений среди женщин равных не было Елизавете Цыдик. Результат спортсменки 460,7 балла. Второй стала Таисия Палюшик, третьей – Анастасия Сикан.

Елизавета Цыдик, победитель турнира:

Я долго готовилась, целый год. Летом отдыхали, сейчас вновь занялись за работу, уже зимний сезон, закрытые тиры. Сейчас идет расчет на пневматику. По большей части, именно цель не хорошо выступить, а именно показать свой результат, работать на технику.

У мужчин золото завоевал Илья Чергейко, следом расположились Владимир Чернов и Александр Качевский. Завтра за медали поспорят мужчины и женщины в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров, а также смешанные пары в пневматическом пистолете.