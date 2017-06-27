16 медалей привезли белорусские спортсмены с чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров стал для белорусских спортсменов богатым на медали. Сербская вода благоволила как нашим байдарочникам, так и каноистам. Отечественные атлеты привезли на родину 16 наград, 5 из них – высшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Самый заметный успех у Григория Майсюка — каноист дважды поднимался на высшую ступень пьедестала. 26 июня триумфаторы возвратились на Родину, где их торжественно встречали представители федерации, родные и друзья и, конечно, наша съемочная группа.

Григорий Майсюк, двукратный чемпион Европы среди юниоров:

Думал сразу со старта поехать быстрее. Но не получилось: россиянин вырвался сразу вперед. Я поехал более средне и на финише уже накатил. 500 метров – это было уже воскресенье. Хорошо взял старт, сразу поехал. За 200 метров пошли сильные волны, и несколько раз сбился, но все равно пришел первый на финиш.