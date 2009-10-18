16-летняя австралийка в одиночку отправилась в кругосветное плавание

Новая Зеландия, Фиджи, Острова Самоа, Южная Америка, Южная Африка и родная Австралия – таков маршрут школьницы из штата Квинсленд Джессики Уотсон.

В воскресенье она покинула Сиднейскую гавань и отправилась добывать титул самого юного мореплавателя-одиночки в мире. Пройти кругосветку и, возможно, попасть в Книгу рекордов Гиннесса юной любительнице морских приключений предстоит на яхте «Элла пинк леди». При этом Уотсон попробует повторить путь своей соотечественницы Кей Котти, которая в 1988 году стала первой в мире женщиной, совершившей в одиночку кругосветное плавание.

Призывы местных властей и бывалых моряков отказаться от опасной затеи не повлияли на Джессику – даже после столкновения ее яхты с 63-тысячным грузовым судном «Сильвер Янг» в сентябре во время очередной тренировки. Наоборот, она посчитала этот инцидент «благословением свыше». По плану, преодоление заданного маршрута займет восемь месяцев, сообщает newsru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.