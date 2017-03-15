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15 марта в 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу БАТЭ обошёл «Минск», «Торпедо-БелАЗ» победило «Слуцк»

15 марта 2017 17:10
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Новости Беларуси. Далее перейдём к нашему родному футболу. В Кубке Беларуси продолжается четвертьфинальная стадия. Сегодня её матчи состоялись в Минске и Жодино.

На столичной улице Маяковского гостил БАТЭ, который приехал сюда на поединок с Эф-Ка Минск. Единственный гол, который и стал определяющим,

провёл Михаил Гордейчук на 4 минуте.

Если учесть, что в субботу Гордейчук отметился дублем в игре за Суперкубок,

то теперь на его счету три из четырёх голов БАТЭ в официальных матчах нового сезона.

Тем временем «Торпедо-БелАЗ» справился на домашнем стадионе со «Слуцком» благодаря мячу Александра Макася. Ответные сражения одной четвёртой финала намечены на 19 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол

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