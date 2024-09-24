15-летние баскетболисты поспорят за награды ЧБ. Как готовятся спортсмены?

Мужская сборная Беларуси по баскетболу, составленная из игроков до 16 лет, в начале октября дебютирует во взрослом чемпионате страны. Семь фармов поспорят за три путевки в плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мужскую сборную Беларуси по баскетболу U16, сейчас составляют преимущественно 15-летние ребята. Их собирали по крупицам целых два года, и в этом сезоне парни показали, что не зря. Они победили на международном турнире в Бишкеке в классическом баскетболе, а также взяли золото 3х3 на Играх «Дети Азии». Впереди их ждет мемориал Владимира Рыженкова, именно поэтому 24 сентября Андрей Клемезь собрал своих воспитанников на учебно-тренировочный сбор. Также национальная команда дебютирует в чемпионате Беларуси в группе Б.

Андрей Клемезь, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу (U16):

Мы должны переходить к более взрослому баскетболу, как раз этот чемпионат для нас – просто находка. Я считаю, что мы должны там играть, как раз в этом чемпионате мы наберемся опыта.

Все ребята очень трудолюбивы и, конечно, талантливы. Богданович, Барбашинский, Гесть – эти фамилии уже снискали славу в белорусском спорте, однако новые имена предпочли баскетбол. У парней одна цель и одна задача.