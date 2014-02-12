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12 февраля состоится официальная церемония награждения победителей гонки преследования по биатлону

12 февраля 2014 11:01
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Новости Беларуси. 12 февраля состоится официальная церемония награждения победителей вчерашней гонки преследования. Мы связались с пресс-секретарем Олимпийского комитета Беларуси и узнали некоторые подробности о вручении медалей призерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Маринина, пресс-секретарь Национального Олимпийского комитета Беларуси:
Сегодня в Олимпийском Сочи на площади, которая носит название «Медалз плаза» состоится церемония награждения, в рамках которой призерам вручат медали XXII Олимпийских игр. Медаль отражает вечные российские ценности и стремления, и новации, на медаль нанесен особый орнамент — лоскутного одеяла. Гравировка каждой медали занимает более 18 часов. Международный Олимпийский комитет регламентирует процентное соотношение драгоценных металлов в медалях. Золотая медаль изготовлена из сплавов металлов, зато ее покрытие из чистого золота. На покрытия всех золотых медалей, а таких конкретно 98, уйдет почти 3 кг чистого золота 999 пробы. Вес наград составит от 460  до 531 гр. Безусловно, вся команда рада, все сегодня поздравляют  Дашу и все надеятся, что это  только первая медаль в копилке белорусской команды.

# Зимняя Олимпиада

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