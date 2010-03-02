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100 дней осталось до старта чемпионата мира по футболу в Южной Африке

02 марта 2010 16:39
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Этому событию был приурочен торжественный ужин в будущей столице мундиаля – Дурбане.Все чаще, между тем, звучат заявления, что планетарный футбольный форум под угрозой срыва. Однако президент ФИФА Зепп Блаттер счел нужным защитить организаторов: «Нас раздражает, когда ставят вопрос о готовности ЮАР к чемпионату. Все проблемы мы будем разбирать уже в конце июля. Повторю еще раз: я горд и счастлив, что Африка, так много давшая мировому футболу, наконец-то получила этот праздник».

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