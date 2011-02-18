10 самых забавных и курьезных голов чемпионата Беларуси по футболу 2010 года

Откровенно говоря, пытаясь подготовить топ-10 самых забавных и курьезных голов минувшего чемпионата Беларуси, мы столкнулись с недетскими трудностями. Насколько многогранным является понятие красоты, настолько же неуловимым оказалось понятие курьезности гола.

Вроде, ляповатые действия защитников и вратарей, однозначно, придают моменту некую нелепость. Но когда к действиям нападающей стороны в эпизоде не придерешься, как назвать такое взятие ворот случайным? И, все же, мы положились на свой вкус, а уж футболисты предоставили нам большой простор для маневров.

10. Владимир Шунейко, ФК «Днепр».

Голкипер «Минска» Симос Скиндерис в матче 24 тура отчаянно сражался с атакующей линией «Днепра», нещадно нарушавшей его спокойствие. Но уйти от разгрома горожанам тогда не удалось, а литовский кипер не смог избежать несколько курьезного гола в свои ворота в исполнении Владимира Шунейко.

9. Сергей Гигевич, ФК «Минск».

Сергей Гигевич в детстве, наверняка, очень любил известную игру с мячом «Горячая картошка». И, видимо, преуспел в ней не меньше, чем в футболе. Вот и в матче 27 тура хавбек «Минска» не упустил возможности, прежде чем отправить мяч в ворота брестского «Динамо», вместе с партнером вспомнить детскую забаву.

8. Дмитрий Турлин, ФК «Партизан».

Защитные порядки «Партизана» в прошедшем сезоне вытерпели и повидали многое. Все участники Высшей Лиги вместе взятые провели в закрома бедолаги-аутсайдера ровно 70 мячей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Одним из самых обидных получился гол от Дмитрий Турлина в последнем туре. Могилевский хавбек, забивая гол, поставил партизанского кипера в несколько глупое положение.

7. Роман Василюк, ФК «Динамо» (Брест).

Игроки футбольного клуба «Минск» в матче четвертого тура попросту профукали молниеносную комбинацию брестского «Динамо», которую начал кипер бело-голубых. Несобранность обернулась для них голевым провалом.

6. Антон Путило, ФК «Динамо» (Минск).

Дождь, грязь, неуверенная игра на выходе днепровского стража ворот Руслана Копанцова и множество рикошетов – вот что стало залогом успеха Антона Путило, который в 18 туре комичным образом установил крупный счет в противостоянии с могилевчанами.

5. Рафаэл Ледесма, ФК «Партизан».

Тремя турами ранее, кстати, игрокам «Днепра» также пришлось сокрушаться по поводу несколько случайного взятия их ворот.

Удар темнокожего «партизана» Паскаля Менди, вполне вероятно, тоже достиг бы цели, и тогда назвать гол курьезным мы бы просто не посмели. Но удачно для минчан вставший на пути Рафаэл Ледесма сделал этот голевой провал весьма обидным для «днепровцев».

4. Вадим Демидович, ФК «Неман».

Гродненчанин Вадим Демидович, пытавшийся бить по воротам «Белшины» в матче 18 тура, наверное, и сам не подозревал, что его неудавшийся проскользнувший удар достигнет цели.

А бобруйские защитники вместе с голкипером от чего-то благодушно решили не обратить внимания на мяч.

3. Николай Януш, ФК «Динамо» (Минск).

Удар Януша полулежа по воротам столичного «Партизана» в седьмом туре выглядел довольно забавно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Для всех, конечно, кроме игроков и поклонников команды Людаса Румбутиса.

2. Александр Яцкевич, ФК «Нафтан».

Откровенно говоря, матч предпоследнего тура между новополоцким «Нафтаном» и все тем же горемычным «Партизаном» практически полностью напоминал один большой курьез.

Но последнее взятие ворот минчан, организованное уже в добавленное время Александром Яцкевичем, стало, буквально, образцом курьезности.

1. Александр Лаврик, ФК «Торпедо».

Быть бы голу Яцкевича на первом месте чарта, если бы в 28 туре человек-легенда, тогда еще хавбек жодинского «Торпедо», а ныне – один из тренеров автозаводцев Андрей Лаврик, не отличился автоголом, который точно войдет в анналы футбольной истории.

Так самоотверженно пробить в самую девятку собственных ворот – ничего более трагикомичного придумать, наверное, невозможно. Мы и не думали. И отдаем белорусскому ветерану первую строчку нашего забавного рейтинга. Пусть это станет ему небольшим утешением, а вам – дополнительным поводом улыбнуться.