10 самых курьезных голов чемпионата Беларуси по футболу сезона-2011

Ушедший в историю чемпионат-2011 порадовал любителей футбола не только множеством зрелищных моментов и роскошных голевых ударов, но и целым калейдоскопом забавных, веселых эпизодов и нелепых голов.

10. Дмитрий Мозолевский, ФК «Динамо» (Брест).

Защитная линия футбольного клуба «Минск» наверняка выслушала массу не самых лестных слов от своих поклонников после эпизода в матче третьего чемпионатного тура против брестского «Динамо».

После неуверенных действий на выходе голкипера Симоса Скиндериса защитники «горожан» не смогли подстраховать своего вратаря и только взглядом проводили мяч в собственные закрома.

9. Михаил Афанасьев, ФК «Динамо» (Минск).

В поединке 15-го тура полузащитник наказал борисовский БАТЭ за труднообъяснимую ошибку в защите. Этот крайне обидный для «желто-синих» гол положил начало их первому чемпионатному поражению.

8. Сергей Козак, ФК «Белшина» (Бобруйск).

Игроки бобруйской «Белшины» в противостоянии с жодинским «Торпедо» в 14-м туре всеми правдами и неправдами отправили мяч в сетку ворот «автозаводцев». Впрочем, для бобруйчан эстетическая зрелищность эпизода наверняка не имела никакого значения. К этому моменту «шинники» уступали «автозаводцам» 0:2. В конечном итоге подопечные Александра Седнева добились ничьей в том поединке.

7. Алексей Петров, ФК «Шахтер» (Солигорск).

В матче 27-го тура с брестским «Динамо» результативную точку в сумбурной комбинации «желто-черных» поставил молодой форвард «горняков» Алексей Петров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

6. Бруно Фурлан, ФК «Динамо» (Минск).

Для вратаря «Витебска» Юрия Васютина удар столичного динамовца Бруно Фурлана в поединке 24-го игрового дня оказался настолько неожиданным, что кипер витеблян просто не устоял на ногах. Что ж, в минувшем чемпионате перед талантом бразильского легионера «бело-голубых» преклонялись многие коллеги по футбольному цеху.

5. Алексей Кучук, ФК «Витебск».

В матче с гродненским «Неманом» в 4-м туре нападающий витебчан, сыграв на добивании, отправил мяч, как говорится, прямо в «домик» голкиперу.

4. Артур Григорян, ФК «Днепр» (Могилев).

Гол могилевского «Днепра» в ворота «Гомеля» во 2-м чемпионатном туре вышел молниеносным во всех смыслах. Раз – дальняя передача, два – дальняя передача, непонимание между гомельским кипером и защитниками – и Артур Григорян отправляет мяч в сетку.

Кстати, ко всему прочему, заметим, что организована эта результативная комбинация была уже на первой минуте встречи.

3. Павел Нехайчик, ФК БАТЭ (Борисов).

В матче 17-го тура после ошибки на выходе голкипера жодинского «Торпедо» Дениса Паречина хавбеку «желто-синих» оставалось лишь непринужденно завести мяч в ворота, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

2. Александр Алумона, ФК «Шахтер» (Солигорск).

Что хотел сделать в этом эпизоде защитник футбольного клуба «Минск» Артем Рахманов, так и осталось загадкой. Предположим, что Артем за что-то хотел огорчить своего же кипера Симоса Скиндериса. Немного не получилось – вратарь среагировал. А лавры автора гола у Рахманова позаимствовал форвард «Шахтера» Александр Алумона.

1. Артур Силагайлис, ФК «Днепр» (Могилев).

С определением самого нелепого гола прошедшего чемпионата трудностей и споров не возникло. Без вариантов и вне конкуренции – победителем в этой номинации становится голкипер жодинского «Торпедо» Артем Гомелько. Незабываемо забавный гол в свои же ворота соорудил он собственноручно в матче 24-го тура с могилевским «Днепром».

Номинальным автором точного удара, конечно, записан в протоколе днепровец Артур Силагайлис. Но мы восстановим справедливость. Именно вратарь жодинцев дал повод улыбнуться.

Артему персонально отдаем первое место рейтинга самых курьезных голов чемпионата Беларуси-2011.