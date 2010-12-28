10 самых красивых голов чемпионата Беларуси по футболу 2010 года

Что самое красивое в футболе? Скучные прагматики скажут: «Это счет на табло». Но, скорее всего, в игре №1 нет ничего прекраснее, чем взятие ворот. Это и есть настоящая кульминация великолепного действа, которое увлекает, захватывает и доставляет невероятное удовольствие миллионам людей во всем мире.

Однако это оказалось непростой задачей — выбрать самые красивые голы отечественного чемпионата образца 2010 года. Не то, чтобы точные удары в исполнении наших футболистов были все как на подбор эффектные и шедевральные, но около полусотни впечатляющих и зрелищных попаданий в архивах удалось насчитать.

10. Александр Павлов, ФК «БАТЭ» (Борисов).

Футболист это место вполне заслужил за свой блестящий, даже невероятный удар от углового флажка, после которого мяч хитро и замысловато завернул прямо в ворота брестского «Динамо».

9. Дмитрий Макар, ФК «Динамо» (Брест).

Его мощная пушка в 28 туре едва не порвала сетку ворот гродненского «Немана». Родные трибуны были просто в восторге.

8. Станислав Драгун, ФК «Динамо» (Минск).

Футболист, видимо, скрывает, что на затылке у него тоже есть глаза. Иначе быть не может. В противном случае заковыристый удар в ворота борисовского «БАТЭ» в 20 туре у него бы просто не получился.

7. Иван Денисевич, ФК «Шахтер» (Солигорск).

Стоит отметить всю комбинацию, которую в 13 туре соорудили футболисты «Шахтера». У защитников столичного «Партизана» попросту не нашлось козырей. В итоге Иван Денисевич принимал поздравления с голом.

Удар хавбека слету, и правда, стал смачным и вполне достойным седьмого места рейтинга футбольной красоты.

6. Валерий Жуковский, ФК «Нафтан» (Новополоцк).

Бобруйская «Белшина» не смогла устоять против дальней артиллерии Валерия Жуковского, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кто мог ожидать, что, получив мяч в районе центрального круга, хавбек «Нафтана» решится на удар.

Как оказалось, смелость не только города берет, но и футбольные ворота противника.

5. Ренан Брессан, ФК «БАТЭ» (Борисов).

Эффектных голов в исполнении полузащитники борисовского «БАТЭ» в этом году мы увидели предостаточно. Совершенно удивительным, у теперь уже белоруса бразильского паходжання, вышел удар от боковой линии в ворота «Витебска» в 18 туре. Доля случайности в успехе Брессана, несомненно, есть, но эффектности от этого гол ничуть не теряет.

4. Павел Ситко, ФК «Шахтер» (Солигорск).

Можно быть уверенным, что среди дальних-дальних предков хавбека совершенно точно есть бразильцы. И дриблинговый талант, очевидно, передался Павлу на генетическом уровне через поколения. Если есть сомнения, то посмотрите его гол «Днепру» в 27 туре .

3. Сергей Кисляк, ФК «Динамо» (Минск).

Минское «Динамо» по итогам сезона о бронзе лишь мечтает. А вот экс-капитан бело-голубого клуба свою бронзовую награду все же получает. От составителей хит-парада.

Шикарный удар динамовского хавбека со штрафного в 12 туре меньшего и не заслуживает. Ворота бобруйской «Белшины» Кисляк поразил метров с 30.

2. Бруно Фурлан, ФК «Динамо» (Минск).

Бразильский нападающий к основе команды стал подбираться лишь в третьем круге чемпионата.

В составе столичной команды он отметился тремя мячами. Чтобы претендовать на звание супер-форварда, показатель — не ахти. Но за неподражаемый и восхитительный голевой удар с полуразворота по воротам «Партизана» в 28 туре динамовские поклонники, наверняка, простили Фурлану невысокую результативность.

1. Артем Концевой, ФК «БАТЭ» (Борисов).

Далеко не каждый день наши футболисты радуют нас столь эффектными голами. Удар через себя — высший пилотаж игрового мастерства. Причем форварду «БАТЭ» эта вершина покорилась в сверхнапряженном поединке, в матче против «Шахтера» в 21 туре.