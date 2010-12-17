10 лучших мячей чемпионата Беларуси по футболу 2010 года, забитых со стандартных положений

В минувшем футбольном чемпионате было немало мячей, оказавшихся в сетке ворот после исполнения угловых или штрафных ударов. Представляем вам 10 самых красивых голов.

10. Сергей Кисляк, ФК «Динамо» (Минск).

Экс-капитан минского «Динамо», а ныне – игрок казанского «Рубина» – знатный мастер результативного исполнения штрафных ударов, коих в его активе считать – не пересчитать.

Гол в 12 туре в ворота «Белшины» выделим особо. В первую очередь, за изобретательность затейливость всей мини-комбинации. Партнер Кисляка Олег Страханович хитро закамуфлировал намерения капитана от бобруйских защитников. А Сергей неотразимо отправил мяч прямо в цель.

9. Ренан Брессан, ФК «БАТЭ» (Борисов).

Талант бразильца забивать со стандартов не раз приносил ощутимую пользу борисовскому «БАТЭ».

Вспомним, хотя бы, его точный удар в 23 туре. Небесная канцелярия изо всех сил пыталась ненастьем испортить праздник желто-синим. Но Брессана и компанию дождь не напугал. «БАТЭ» тогда уехало из культурной столицы с крупной победой – 6:1. А начало разгрому положил как раз точный удар Брессана со штрафного.

8. Тарас Дурай, ФК «Белшина» (Бобруйск).

Украинский защитник «Белшины» Тарас Дурай в 20 туре довольно эффектно поразил ворота бедняги «Партизана» метров с 25. Дурай сорвал горячие аплодисменты родной бобруйской публики, а заодно снискал и наше признание.

7. Сергей Сухарев, ФК «Белшина» (Бобруйск).

Буквально через пару туров результативно и столь же зрелищно подвиг партнера по команде повторил еще один легионер «Белшины», российский хавбек Сергей Сухарев.

Впрочем, нам показалось, что этот точный удар вышел даже более эстетичным и симпатичным. Посему он на одну строчку опережает гол Дурая в нашем топ-листе.

6. Дмитрий Климович, ФК «Минск».

Минчанин Дмитрий Климович в первом туре позабыл о всяком гостеприимстве, когда более чем с 20 метров зарядил мяч точно в ворота могилевского «Днепра».

Нужно же было футболистам как-то развлекать тогда еще довольно многочисленных, за зиму соскучившихся по игре, болельщиков, вынужденных грустить от одного только вида полуземлянистого весеннего динамовского газона.

5. Андрей Разин, ФК «Минск».



Вслед за Климовичем комфортно устроился на пятой позиции еще один игрок футбольного клуба «Минск».

Капитан горожан Андрей Разин в восьмом туре в антураже скромного, до боли знакомого минчанам и по-настоящему родного стадиона «Торпедо» весьма изящным ударом со стандарта оставил не удел кипера гродненского «Немана» Романа Остапенко.

4. Вадим Демидович, ФК «Неман» (Гродно).

В 18 туре гродненский нападающий хитроумным и заковыристым ударом метров с 25 положил начало победе своего клуба над бобруйской «Белшиной», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

За мастерство и вдохновенную игру в дальнейшем отдаем Демидовичу четвертое место нашего топ-риестра.

3. Ренан Брессан, ФК «БАТЭ» (Борисов).

Список призеров рейтинга открывает уже засветившийся ранее Ренан Брессан. Отдельной и весьма высокой строкой мы решили отметить его удар в ворота могилевского «Днепра» в шестом туре.

Что любопытно, в том матче борисовчане, как и в уже упомянутом поединке против «Витебска», также отгрузили оппоненту шесть мячей. Видимо, гол мастеровитого бразильца со штрафного – хорошая примета для желто-синих.

2. Сергей Кисляк, ФК «Динамо» (Минск).

Серебро нашего чарта с радостью вручаем тогда еще капитану минского «Динамо» Сергею Кисляку. И совсем не в качестве подарка на долгую память перед, надеемся, длительным и успешным легионерским визитом в «Рубин».

Просто исключительный по красоте дальний удар динамовского хавбека, действительно, заслуживает самых восторженных слов и оваций.

1. Александр Павлов, ФК «БАТЭ» (Борисов).

А победа и самые торжественные панегирики достаются борисовчанину Александру Павлову.

Так бесподобно, а главное – точно закрутить мяч с углового в ворота соперника способны, согласитесь, немногие. А хавбек «БАТЭ» смог.

В 29 туре от эстетического гола Павлова пострадали брестские динамовцы. Пожелаем Александру побольше таких замечательных ударов. Себе – в удовольствие, и зрителем, то есть всем нам, на радость.