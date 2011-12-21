10 лучших голов чемпионата Беларуси по футболу 2011 года, забитых головой

10. Андрей Хачатурян, ФК «Минск».
Другой бы на месте хавбека в матче третьего тура против брестского «Динамо», быть может, попытался бы мяч принять и уже дальше действовать по ситуации, а вот Хачатурян выбрал другой вариант и не прогадал. Полузащитник исхитрился и точно пробил в падении.
9. Валерий Жуковский, ФК «Нафтан» (Новополоцк).
Хавбек новополоцкого «Нафтана», имея достаточно скромные ростовые показатели, тем не менее, в 14-м туре отметился весьма элегантным голом головой в ворота гродненского «Немана». Защитники «желто-зеленой» команды явно не ожидали от Жуковского таких геройств, а потому и оставили без опеки. А Валерию только того и надо. Что называется, взял хитростью.
8. Егор Зубович, ФК «Белшина» (Бобруйск).
От Егора голевого подвоха защитники команд-соперниц ждут всегда, да только есть тут у обороняющейся стороны другая проблема – за быстроногим форвардом «Белшины» далеко не всегда можно поспеть. Об этом, скорее всего, теперь очень хорошо знает защита «Днепра», пострадавшая от шустрого бобруйского нападающего в 11-м туре. Зубович просто взметнулся верх, четко и грамотно кивнул головой и все – мяч уже в сетке.
7. Виорел Фрунзе, ФК «Неман» (Гродно).
Фрунзе громко заявил о себе в начале сезона-2011, но вынужденно покинул Синеокую из-за финансовых сложностей в клубе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, тремя мячами в прошедшем чемпионате он своей команде помочь успел.
Его сквозной проникающий удар по владениям жодинского «Торпедо» в 11-м туре пришелся по вкусу. Силищи и мощи головы нападающего можно только позавидовать.
6. Дмитрий Ковб, ФК «Белшина» (Бобруйск).
Удар форварда в ворота могилевского «Днепра» все в том же 11-м туре заслуживает слов восхищения не за мощь и решительность, а за хитрость и непредсказуемость. Нападающий пробил в противоход вратарю и не оставил тому никаких шансов.
5. Игорь Зенькович, ФК «Днепр» (Могилев).
В поединке 15-го тура против «Нафтана» Игорю удался буквально образцовый, хрестоматийный выстрел в «девятку» чужих ворот. Шикарный навес своего партнера по команде Евгения Капова Зенькович без колебаний преобразовал в красивый гол. Смело и бескомпромиссно.
4. Сергей Политевич, ФК «Динамо» (Минск).
Удар Сергея с отскоком от газона не оставил шансов голкиперу гродненского «Немана» Андрею Горбунову.
3. Дмитрий Коваленок, ФК «Неман» (Гродно).
Кажется, на втором этаже нападающий гродненского клуба может блистать даже с закрытыми глазами. Голевой удар, выписанный в 14-м туре футболистам новополоцкого «Нафтана», – лишнее тому подтверждение.
2. Роман Василюк, ФК «Минск».
Голов в активе забивного форварда не счесть, причем разных, на любой вкус.
«Парашют» нападающего «горожан» за шиворот голкиперу «Белшины» Руслану Копанцову в 18-м туре вышел пусть и несколько случайным, зато весьма и весьма эффектным.
1. Игорь Слесарчук, ФК «Витебск».
В 30-м туре нападающий северян оформил дубль в ворота чемпиона, борисовского БАТЭ. Достижение само по себе значительное, а первый точный удар Слесарчука в этом матче получился просто шикарным. Мощный выстрел в дальнюю девятку был неподражаем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Голова Игоря Слесарчука – лучшая в чемпионате Беларуси-2011.