10 лучших голов чемпионата Беларуси по футболу 2011 года, забитых головой

В игре на «втором этаже» наши доморощенные таланты, быть может, и уступают лучшим представителям туманного Альбиона, но, все же, и в наших палестинах есть на что посмотреть. Ведь игроки белорусских клубов наверняка стараются брать пример с тех же родоначальников футбола.

10. Андрей Хачатурян, ФК «Минск».

Другой бы на месте хавбека в матче третьего тура против брестского «Динамо», быть может, попытался бы мяч принять и уже дальше действовать по ситуации, а вот Хачатурян выбрал другой вариант и не прогадал. Полузащитник исхитрился и точно пробил в падении.

9. Валерий Жуковский, ФК «Нафтан» (Новополоцк).

Хавбек новополоцкого «Нафтана», имея достаточно скромные ростовые показатели, тем не менее, в 14-м туре отметился весьма элегантным голом головой в ворота гродненского «Немана». Защитники «желто-зеленой» команды явно не ожидали от Жуковского таких геройств, а потому и оставили без опеки. А Валерию только того и надо. Что называется, взял хитростью.

8. Егор Зубович, ФК «Белшина» (Бобруйск).

От Егора голевого подвоха защитники команд-соперниц ждут всегда, да только есть тут у обороняющейся стороны другая проблема – за быстроногим форвардом «Белшины» далеко не всегда можно поспеть. Об этом, скорее всего, теперь очень хорошо знает защита «Днепра», пострадавшая от шустрого бобруйского нападающего в 11-м туре. Зубович просто взметнулся верх, четко и грамотно кивнул головой и все – мяч уже в сетке.

7. Виорел Фрунзе, ФК «Неман» (Гродно).

Фрунзе громко заявил о себе в начале сезона-2011, но вынужденно покинул Синеокую из-за финансовых сложностей в клубе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, тремя мячами в прошедшем чемпионате он своей команде помочь успел.

Его сквозной проникающий удар по владениям жодинского «Торпедо» в 11-м туре пришелся по вкусу. Силищи и мощи головы нападающего можно только позавидовать.

6. Дмитрий Ковб, ФК «Белшина» (Бобруйск).

Удар форварда в ворота могилевского «Днепра» все в том же 11-м туре заслуживает слов восхищения не за мощь и решительность, а за хитрость и непредсказуемость. Нападающий пробил в противоход вратарю и не оставил тому никаких шансов.

5. Игорь Зенькович, ФК «Днепр» (Могилев).

В поединке 15-го тура против «Нафтана» Игорю удался буквально образцовый, хрестоматийный выстрел в «девятку» чужих ворот. Шикарный навес своего партнера по команде Евгения Капова Зенькович без колебаний преобразовал в красивый гол. Смело и бескомпромиссно.

4. Сергей Политевич, ФК «Динамо» (Минск).

Удар Сергея с отскоком от газона не оставил шансов голкиперу гродненского «Немана» Андрею Горбунову.

3. Дмитрий Коваленок, ФК «Неман» (Гродно).

Кажется, на втором этаже нападающий гродненского клуба может блистать даже с закрытыми глазами. Голевой удар, выписанный в 14-м туре футболистам новополоцкого «Нафтана», – лишнее тому подтверждение.

2. Роман Василюк, ФК «Минск».

Голов в активе забивного форварда не счесть, причем разных, на любой вкус.

«Парашют» нападающего «горожан» за шиворот голкиперу «Белшины» Руслану Копанцову в 18-м туре вышел пусть и несколько случайным, зато весьма и весьма эффектным.

1. Игорь Слесарчук, ФК «Витебск».

В 30-м туре нападающий северян оформил дубль в ворота чемпиона, борисовского БАТЭ. Достижение само по себе значительное, а первый точный удар Слесарчука в этом матче получился просто шикарным. Мощный выстрел в дальнюю девятку был неподражаем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Голова Игоря Слесарчука – лучшая в чемпионате Беларуси-2011.