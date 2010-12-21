10 лучших голов чемпионата Беларуси по футболу 2010 года, забитых с дальней дистанции

В завершившемся чемпионате Беларуси по футболу было забито огромное количество симпатичных, прелестных, изысканных и даже шедевральных голов могучими и не очень ударами из-за пределов штрафной. Это и был основной критерий отбора в 10-ку дальнобоев.

10. Юрий Кендыш, ФК «Партизан» (Минск).

Футболист в предпоследнем туре чемпионата страны удивил неотразимым ударом «Нафтан» и новополоцкую публику.

9. Павел Кирильчик, ФК «Минск».

Футболист занимает девятое место за свой эффектный удар по воротам «Витебска» в 22 туре.

8. Игорь Кривобок, ФК «Торпедо» (Жодино).

Свой убийственный удар Игорь нанес по воротам «Партизана» в 19 туре.

7. Артур Левицкий, ФК «Торпедо» (Жодино).

Футболист застолбил за собой седьмое место за элегантный удар в ворота минского «Динамо» в 33 чемпионатном туре.

6. Виталий Родионов, ФК «БАТЭ» (Борисов).

Этот гол получился не менее тонко продуманным и шедеврально исполненным, чем у Левицкого.

Виталий Родионов отличился эффектным голевым ударом в 18 туре в матче с «Витебском».

5. Эдгар Олехнович, ФК «БАТЭ» (Борисов).

От блестящего удара представителя чемпиона страны в 21 туре пострадал солигорский «Шахтер», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

4. Павел Ситко, ФК «Шахтер» (Солигорск).

Футболист исполнил блестящий удар в дальнюю девятку ворот могилевского «Днепра» в 27 туре.

3. Валерий Жуковский, ФК «Нафтан» (Новополоцк).

Валерий неотразимо пробил по воротам «Белшины». Это было очень красиво.

2. Олег Шкабара, ФК «Динамо» (Минск).

В 33 туре он забил жодинским торпедовцам фактически с центра поля. Спасибо за посильную помощь голкиперу автозаводцев Владимиру Бушме.

1. Ренан Брессан, ФК «БАТЭ» (Борисов).

Новый белорус и лучший футболист чемпионата страны 2010 года свой шедевр в ворота «Витебска» забил в 18 туре. Так бы почаще и в следующем году. И за «БАТЭ», и за сборную Беларуси.