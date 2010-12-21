10 лучших голов чемпионата Беларуси по футболу 2010 года, забитых с дальней дистанции

10. Юрий Кендыш, ФК «Партизан» (Минск).
Футболист в предпоследнем туре чемпионата страны удивил неотразимым ударом «Нафтан» и новополоцкую публику.
9. Павел Кирильчик, ФК «Минск».
Футболист занимает девятое место за свой эффектный удар по воротам «Витебска» в 22 туре.
8. Игорь Кривобок, ФК «Торпедо» (Жодино).
Свой убийственный удар Игорь нанес по воротам «Партизана» в 19 туре.
7. Артур Левицкий, ФК «Торпедо» (Жодино).
Футболист застолбил за собой седьмое место за элегантный удар в ворота минского «Динамо» в 33 чемпионатном туре.
6. Виталий Родионов, ФК «БАТЭ» (Борисов).
Этот гол получился не менее тонко продуманным и шедеврально исполненным, чем у Левицкого.
Виталий Родионов отличился эффектным голевым ударом в 18 туре в матче с «Витебском».
5. Эдгар Олехнович, ФК «БАТЭ» (Борисов).
От блестящего удара представителя чемпиона страны в 21 туре пострадал солигорский «Шахтер», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
4. Павел Ситко, ФК «Шахтер» (Солигорск).
Футболист исполнил блестящий удар в дальнюю девятку ворот могилевского «Днепра» в 27 туре.
3. Валерий Жуковский, ФК «Нафтан» (Новополоцк).
Валерий неотразимо пробил по воротам «Белшины». Это было очень красиво.
2. Олег Шкабара, ФК «Динамо» (Минск).
В 33 туре он забил жодинским торпедовцам фактически с центра поля. Спасибо за посильную помощь голкиперу автозаводцев Владимиру Бушме.
1. Ренан Брессан, ФК «БАТЭ» (Борисов).
Новый белорус и лучший футболист чемпионата страны 2010 года свой шедевр в ворота «Витебска» забил в 18 туре. Так бы почаще и в следующем году. И за «БАТЭ», и за сборную Беларуси.