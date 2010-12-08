10 лучших голов чемпионата Беларуси по футболу 2010 года, забитых головой

Уютное местечко в рейтинге воздушных голевых шедевров нашлось не только для мастерски исполненных ударов, в которых проявился профессионализм наших футбольных талантов.

10. Заза Челидзе, ФК «Динамо» (Брест).

Гол получился слегка курьезным, но живеньким и развеселым. Рикошетистый голевой удар получили в свои закрома во втором чемпионатном туре жодинские автозаводцы

9. Павел Рыбак, ФК «Минск».

Удар у минчанина вышел не менее жизнерадостным и заковыристым, чем у Челидзе.

В 23 туре уходившим на дно землякам из «Партизана» защитник горожан забивал вприсядку, словно к футбольным событиям на поле он вынырнул из залихватского народного танца.

8. Игорь Лисица, ФК «Белшина» (Бобруйск) и Павел Беганский, ФК «Неман» (Гродно).

Восьмую позицию занимают два совсем уж по-братски похожих удара.

В четвертом туре бобруйчанин Игорь Лисица неожиданным парашютом принес «Белшине» победу над жодинским «Торпедо».

Автозаводцы в тот вечер как примерные ученики усвоили урок от соперника. Всего десятью днями позже, в матче шестого тура, таким же хитрым забросом наказали гродненский «Неман». Поздравления партнеров с удовольствием принимал Павел Беганский.

7. Павел Беганский, ФК «Неман» (Гродно).

В 14 туре торпедовский форвард-гренадер лихо завершил ураганную атаку автозаводцев и буквально вогнал мяч в сетку бывших одноклубников из солигорского «Шахтера».

Хотя, наверное, это стало слабым утешением для жодинцев в этом проигранном по всем статьям матче.

6. Валерий Стрипейкис, ФК «Нафтан» (Новополоцк).

Неотвратимый удар аксакала отечественного футбола в девятку ворот бобруйской «Белшины», случившийся в 19 туре, вышел просто на загляденье.

Данную позицию заслуженный ветеран белорусского футбола занимает за вечную молодость, неугомонность и мастерство.

5. Дмитрий Коваленок, ФК «Неман» (Гродно).

Из 12 точных ударов в минувшем чемпионате пятерочку форвард «Немана» отгрузил как раз головой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наиболее эффектным оказался гол Дмитрия, забитый принципиальным оппонентам, брестским динамовцам, в 28 туре.

4. Дмитрий Мозолевский, ФК «Динамо» (Брест).

Форвард брестчан не очень-то впечатлил в этом году реализацией голевых моментов. Но очаровал всех футбольных болельщиков красивейшим ударом в полете в ворота жодинского «Торпедо». Правда, вслед за эффектным взлетом нападающему пришлось окунуться в грязные реалии осеннего белорусского футбола. Но, думается, это Дмитрия нисколько не смутило.

3. Андрея Шеряков, ФК «Минск».

Удар после, очевидно, наигранной комбинации у форварда «Минска» получился элегантным. А если учесть, что это гол был уже вторым в ворота не кого-нибудь, а борисовского «БАТЭ», то результативный удар нападающего многократно возрастает в цене.

2. Ренан Брессан, ФК «БАТЭ» (Борисов).

Бразильский хавбек «БАТЭ», лучший игрок минувшего чемпионата Беларуси, в матче 28 тура против могилевского «Днепра» показал, что помимо мастерского исполнения стандартов, он обладает незаурядным даром игры на втором этаже.

Ох уж эти бразильцы! Все они умеют.

1. Станислав Драгун, ФК «Динамо» (Минск).

На счету хавбека минского «Динамо» в этом чемпионате ни один блестящий результативный удар головой, но абсолютно несравненным у двойки бело-голубых вышел гол борисовскому «БАТЭ» в 20 туре. Невзирая на авторитеты и не глядя в ворота, затылком Драгун отправил мяч в сетку Сергея Веремко и оформил победный гол в ворота принципиального соперника.