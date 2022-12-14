Завтрак по итальянским мотивам. Фокачча с розмарином и томатами от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим блюдо по итальянским мотивам – теплый хлеб фокачча с розмарином и томатами. Для начала мы приготовим опару, нам понадобится треть пачки дрожжей и теплая вода. Разомнем дрожжи, вливаем теплую воду и буквально две столовых ложки муки. Перемешиваем все венчиком. Сейчас дадим немного времени, чтобы дрожжи и теплая вода активизировались вместе с мукой.

Пока опара начинает работать, мы подготовим остальные ингредиенты. Немного укутаем опару. Опара уже подошла, мы добавляем оставшуюся муку и рапсовое масло. Я предпочту использовать рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». В масле достаточно много витамина А и Е, что очень благотворно влияет на наш организм. Все перемешиваем, в дальнейшем будем смотреть и добавлять муку, если нам понадобится. Мы замесили крутое эластичное тесто, теперь смазываем чистую миску маслом, выкладываем туда тесто и даем подойти.

Тесто отлично подошло, раскатывать его не будем, сразу перекладываем на противень, присыпаем мукой. Перекладываем тесто и распределяем, присыпаем солью, теперь томаты, натираем пармезан, добавляем свежий розмарин. Поливаем небольшим количеством масла, отправляем в духовку при 250 градусах на 10 минут.