Завтрак из детства. Готовим яичницу с колбасой

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим забытый завтрак с «Докторской» колбасой и яйцами. Первым делом нужно разогреть сковородку и духовку. Сегодня я взяла цельнозерновой багет, в котором много клетчатки. Отправляем в духовку немного подсушиться. Наливаем растительное масло на сковородку и немного сливочного.

Нарезаем докторскую колбасу и отправляем на сковородку. Несколько томатов черри целиком в сковородку. Свежемороженый горошек, на сливочном масле он приобретет ореховый вкус. Сразу же отправляем яйца в сковородку. Присыпаем небольшим количеством соли. Накрываем все крышкой. Главное – оставить желтки в жидком виде. Белок очень нужен нашему организму, завтрак на основе яиц будет отличным вариантом.