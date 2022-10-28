Завтрак из детства. Готовим яичницу с колбасой
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим забытый завтрак с «Докторской» колбасой и яйцами. Первым делом нужно разогреть сковородку и духовку. Сегодня я взяла цельнозерновой багет, в котором много клетчатки. Отправляем в духовку немного подсушиться. Наливаем растительное масло на сковородку и немного сливочного.
Нарезаем докторскую колбасу и отправляем на сковородку. Несколько томатов черри целиком в сковородку. Свежемороженый горошек, на сливочном масле он приобретет ореховый вкус. Сразу же отправляем яйца в сковородку. Присыпаем небольшим количеством соли. Накрываем все крышкой. Главное – оставить желтки в жидком виде. Белок очень нужен нашему организму, завтрак на основе яиц будет отличным вариантом.
Аромат теплого хлеба разбудит всю вашу семью, достаем его из духовки. Подготовим свежую зелень, не будем ее сильно мельчить. Приступаем к сервировке, присыпаем зеленью и свежемолотым черным перцем. Сюда же кладем теплый хлеб. Наш завтрак готов, приятного аппетита!
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