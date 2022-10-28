Прямой эфир

Завтрак из детства. Готовим яичницу с колбасой

28 октября 2022 15:39
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим забытый завтрак с «Докторской» колбасой и яйцами. Первым делом нужно разогреть сковородку и духовку. Сегодня я взяла цельнозерновой багет, в котором много клетчатки. Отправляем в духовку немного подсушиться. Наливаем растительное масло на сковородку и немного сливочного.

Завтрак из детства. Готовим яичницу с колбасой-1

Нарезаем докторскую колбасу и отправляем на сковородку. Несколько томатов черри целиком в сковородку. Свежемороженый горошек, на сливочном масле он приобретет ореховый вкус. Сразу же отправляем яйца в сковородку. Присыпаем небольшим количеством соли. Накрываем все крышкой. Главное – оставить желтки в жидком виде. Белок очень нужен нашему организму, завтрак на основе яиц будет отличным вариантом.

Завтрак из детства. Готовим яичницу с колбасой-4

Аромат теплого хлеба разбудит всю вашу семью, достаем его из духовки. Подготовим свежую зелень, не будем ее сильно мельчить. Приступаем к сервировке, присыпаем зеленью и свежемолотым черным перцем. Сюда же кладем теплый хлеб. Наш завтрак готов, приятного аппетита!

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